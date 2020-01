Smartfony Motorola szykuje rywala dla któregoś ze smartfonów Samsung Galaxy Note 2020-01-25 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Lada chwila Motorola powinna pochwalić się kolejnym smartfonem. Będzie on sporym powiewem świeżości w ofercie tego producenta, ponieważ do tej pory nie sympatyzował on z modelami, które można obsługiwać rysikiem.

Motorola przygotowuje smartfona z rysikiem Do sieci trafił render (widoczny powyżej) prezentujący nadchodzącego smartfona. Nie można jeszcze z pełnym przekonaniem posługiwać się jego nazwą, ponieważ ta pozostaje zagadką. Widoczne są tu jednak dwa istotne elementy. Przede wszystkim wspomniany rysik, a także wyświetlacz z dość smukłymi ramkami (chociaż tzw. podbródek będzie szerszy) i okrągłym wcięciem na frontowy aparat. Obydwa elementy mogą przywodzić na myśl przede wszystkim smartfony z serii Samsung Galaxy Note. To w zasadzie tylko one zdobyły dużą popularność, eksperymenty innych producentów ze smartfonami z rysikiem nie kończyły się podobnymi sukcesami. Być może chodzi o Moto G Stylus Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, z którym konkretnie modelem miałby konkurować nadchodzący smartfon. Kreowane są dwa scenariusze. Pierwszy mówi o topowej konstrukcji Motorola Edge+ mającej rzucić wyzwanie Galaxy Note10 czy nawet Galaxy Note10+. Drugi i zarazem bardziej prawdopodobny zakłada, iż ostatecznie będziemy mówić o nowym przedstawicielu serii Moto G. Idealnie zgrywa się to z niedawnym pojawieniem się w bazie FCC (Federalna Komisja Łączności) urządzenia określanego nazwą Moto G Stylus. W takim wypadku mielibyśmy do czynienia z konkurentem dla zaprezentowanego nie tak dawno Galaxy Note10 Lite. Warto przypomnieć, że ten oferuje sporo, bo ekran Super AMOLED Full HD+, procesor Exynos 9810, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i baterię 4500 mAh. W Polsce będzie on jednak dostępny za ponad 2500 złotych. Motorola raczej nie pozwoli sobie na podobną wycenę modelu, który będzie sytuowany w średnim segmencie. Nie przekreśla to pojawienia się modelu Motorola Edge+ (flagowego, ale bez rysika). Najprawdopodobniej mowa o dwóch rożnych smartfonach szykowanych przez tego producenta. Źródło: gsmarena Warto zobaczyć również: Polska premiera Motorola Razr za nami. Poznaliśmy jedną z dwóch wyczekiwanych informacji

