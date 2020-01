Składana Motorola Razr budzi sporo pozytywnych emocji. Wkrótce przekonamy się, jak przełoży się to na zainteresowanie smartfonem, który zgodnie z wcześniejszymi obietnicami zmierza na polski rynek.

Składana Motorola Razr trafi do sprzedaży za niespełna miesiąc

W USA zainteresowanie smartfonem Motorola Razr przerosło oczekiwania producenta, w efekcie czego musiał on nieco opóźnić start sprzedaży. W kontekście Polski najważniejsze były doniesienia mówiące o tym, iż smartfon pojawi się jedynie w Orange. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, to właśnie do tego operatora będą musieli udać się zainteresowani zakupem.

Kiedy? Motorola Razr będzie dostępna w Polsce od 6 lutego. Co ciekawe, nie ujawniono tego na zorganizowanej konferencji prasowej, ale do publicznej wiadomości informację za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych podał Wojtek Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska.

Polska cena Motorola Razr pozostaje zagadką

Tak ograniczona dostępność wynika z wciąż nierozpowszechnionego w Polsce standardu eSim. Odważniej stawia na niego póki co właśnie Orange.

Motorola Razr będzie dostępna w Orange w ofertach na abonament oraz bez podpisywania umowy. Za ile? Tego niestety nie wiemy. Cena smartfona w złotówkach zostanie ujawniona dopiero w dniu jego rynkowej premiery nad Wisłą. Przypomnijmy tylko, że na zachodzie Europy wyceniono go na 1599 euro.

Smartfon przyciąga przede wszystkim konstrukcją

Pisaliśmy już o tym, czym w największym stopniu kusi nowa Motorola Razr. Łatwo przeliczyć, że za smartfona trzeba będzie zapłacić ponad 6000 złotych. Ile osób będzie skłonnych wydać tyle za ciekawą konstrukcję z dwoma ekranami (składany Flex View 6,2 cala i interaktywny Quick View 2,7 cala)? Pozostała specyfikacja obejmująca procesor Qualcomm Snapdragon 710, aparaty 16 Mpix (tył) oraz 8 Mpix (front) i baterię o pojemności zaledwie 2510 mAh w tej cenie imponować nie może.

Źródło: Orange, foto: Karol Żebruń

