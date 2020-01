Jeśli sympatyzujecie ze smartfonami Motorola to mamy interesującą wiadomość. W przyszłym miesiącu producent pochwali się kilkoma nowymi modelami.

Motorola zaplanowała konferencję na chwilę przed MWC 2020

Producenci sprzętu mobilnego powinni dość licznie stawić się na MWC 2020. Jak każdego roku część z nich zorganizuje konferencje prasowe na chwilę przed targami. Postąpi tak między innymi Motorola, która zaplanowała swoją imprezę na 23 lutego. Wszystko wskazuje na to, że światło dzienne ujrzą na niej przynajmniej trzy, a być może aż cztery nowe smartfony.

Flagowa Motorola Edge+ jawi się coraz ciekawiej

Do sieci trafia ostatnio coraz więcej doniesień na temat modelu Motorola Edge+. Ma być on nową topową konstrukcją tego producenta i wzmianki na temat specyfikacji zdają się to potwierdzać. Padają bowiem sugestie na temat procesora Qualcomm Snapdragon 865 i nawet 12 GB pamięci RAM. Spodziewać można się tutaj również wyświetlacza o zakrzywionych krawędziach oraz czystego systemu Android 10.

Sporo wiadomo już także o Moto G8 i Moto G8 Power oraz Moto G Stylus

Zdecydowanie więcej wiemy na temat kolejnych przedstawicieli popularnej serii Moto G. Modele Moto G8 i Moto G8 Power mają bazować na ekranach o przekątnych 6.39 cala (odpowiednio HD+ i Full HD+) oraz procesorach Qualcomm Snapdragon 665.

Jednocześnie w Moto G8 powinny znaleźć się 2 GB, 3 GB lub 4 GB pamięci RAM (w zależności od wersji), potrójny aparat główny 16 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix, aparat przedni 8 Mpix i bateria 4000 mAh z ładowaniem 10 W.

W przypadku Moto G8 Power specyfikacja obejmować ma natomiast 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, poczwórny aparat główny 16 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix, aparat przedni 25 Mpix i baterię 5000 mAh z ładowaniem 18 W.

Czwartą z nowości może okazać się Moto G Stylus. O tym modelu pisaliśmy jednak w oddzielnej publikacji, dlatego nie będziemy ponownie powielać tego samego tekstu. Wszystko co o nim wiadomo znajdziecie tutaj.

