Nowy Thunderbird to szeroka funkcjonalność w nowoczesnym wydaniu. Co konkretnie pojawiło się w nowej stabilnej wersji tego popularnego programu pocztowego?

Po ważnym roku 2019, na początku 2020 roku Thunderbird znalazł nowy dom – jego rozwojem zajmuje się teraz firma MZLA Technologies Corporation, działająca pod skrzydłami Fundacji Mozilla. Poza wyodrębnieniem zespołu nic się jednak nie zmienia – program będzie rozwijany co najmniej w takim tempie jak do tej pory, a może nawet nieco to wszystko przyspieszy.

Rozwoju ciąg dalszy – co nowego w Thunderbird 68.5.0?

Na dobry początek na światło dzienne wychodzi nowe stabilne wydanie aplikacji: Thunderbird 68.5.0. Tak jak sugeruje to numeracja, nie jest to szczególnie duża aktualizacja, choć faktycznie zawiera kilka nowości. Przede wszystkim należy wspomnieć o dwóch, które zwiększają kompatybilność klienta pocztowego – to: obsługa weryfikacji OAuth 2.0 dla kont POP3 oraz rozszerzenia „Client Idendity IMAP/SMTP Service Extension”.

Wersja oznaczona numerem 68.5.0 jest też wolna od wielu błędów – przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem, kalendarzem i konfiguracją konta.

Przypomnijmy, że w pełnym wydaniu 68 z ubiegłego roku, usprawniono działanie filtrów, dodano opcję oznaczania wszystkich folderów jako przeczytanych, uzupełniono miejsca wyświetlania opcji o zakładki, wprowadzono pełną obsługę unicode w interfejsach MAPI, zoptymalizowano menu „hamburger”, ulepszono wykrywanie phishingu, zwiększono próg automatycznego kompresowania do 200 MB, dopracowano motywy graficzne i zwiększono wydajność.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach:

odświeżony interfejs (Photon)

możliwość wyboru motywu jasnego lub ciemnego

poprawiona obsługa załączników

możliwość zarządzania seriami wydarzeń w kalendarzu

planowanie wysyłania poczty (CalDAV)

dostępne konwertowanie mbox-maildir

Thunderbird – bezpłatny klient pocztowy, który „robi robotę”

Thunderbird to jeden z tych programów, które towarzyszą nam od lat i właściwie wciąż nie doczekały się godnych następców. Jest bezpłatny, czytelny, dobrze działa i oferuje dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych na co dzień zwykłym użytkowników, jak i przedsiębiorcom czy innego rodzaju profesjonalistom.

Thunderbirda można swobodnie spersonalizować (oraz skonfigurować za pomocą dodatków), aby cieszyć się wygodnym przeglądaniem e-maili ze swoich różnych kont i tworzeniem wiadomości. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności oraz na każdym kroku pomaga, na przykład przypominając o brakujących załącznikach.

Thunderbird obsługuje karty, umożliwiając wygodną wielozadaniowość, oddaje do dyspozycji filtry i zaawansowane funkcje wyszukiwania wiadomości, a do tego może tez pełnić funkcję terminarza, dzięki rozbudowanemu, a zintegrowanemu z programem kalendarzowi Lightning.

Program jest dostępny w języku polskim i dynamicznie rozwijany. Licencja wolnego oprogramowania pozwala korzystać z niego zarówno w domu, jak i w firmie.

