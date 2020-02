Jeszcze dziś Notatnik, Paint i WordPad to aplikacje nierozłączne z systemem Windows 10. Lada chwila ulegnie to jednak zmianie.

Mała rzecz, a cieszy. Tak można by podsumować najnowszą zmianę w systemie Windows 10 planowaną przez Microsoft. Mianowicie: gigant z Redmond pozwoli wreszcie na usunięcie z komputera trzech aplikacji, które do tej pory były z nim nierozłączne – to Paint, Notatnik i WordPad.

Choć każda z nich ma swoje atuty, nie brakuje użytkowników, którzy w ogóle z nich nie korzystają. Zresztą to nic dziwnego, bo dla każdego z tych programów szybko znajdziemy lepszą i bezpłatną alternatywę. Painta może zastąpić GIMP lub Paint.net, a (wzbogacony ostatnio o nowe funkcje) Notatnik może ustąpić miejsca choćby kierowanej głównie do programistów, ale lekkiej aplikacji Notepad++. A co zamiast WordPada? Jeśli nie chcecie się bawić w półprodukty, to najlepiej postawić na mający znacznie więcej do zaoferowania składnik pakietu LibreOffice – Writer.

A jeżeli z jakichkolwiek powodów nie chcecie rezygnować ze wspomnianych aplikacji – bo cenicie sobie Painta przy tworzeniu zrzutów ekranu, a Notatnik przy przenoszeniu tekstu bez formatowania, to… dla was nic się nie zmienia. Po prostu ich nie usuniecie ze swoich komputerów.

Paint i Notatnik były aplikacjami wbudowanymi w „Okienka” od wersji 1.0 z 1985 roku, a WordPad dołączył do nich dzisięć lat później. Teraz staną się narzędziami opcjonalnymi (podobnie jak Szybka pomoc, Rejestrator kroków czy Windows Media Player). Insiderzy, którzy zainstalowani kompilację 19551 już to zauważyli, a dla reszty stanie się to faktem po aktualizacji Windows 10 20H1. Jej premiery spodziewamy się wiosną.

Słowem podsumowania… Dziś, gdy pojemność dysków liczy się w terabajtach, a system ładuje się w kilka sekund, jest to zmiana raczej wyłącznie dla tych, którzy cenią sobie absolutny porządek i nie chcą mieć w systemie niczego, czego nie potrzebują. Mimo to – jest to zmiana zdecydowanie „in plus”, wszak im więcej swobody oddanej użytkownikom, tym lepiej.

