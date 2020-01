MasterBox NR600P spełni oczekiwania profesjonalistów, którzy budują wydajny komputer lub stację roboczą. Sprzęt za kilka miesięcy trafi do sprzedaży.

Cooler Master nie mógł odpuścić targów CES 2020, ale zasilacze SFX, V Bronze i V Gold to nie jedyne nowości, jakie można było zobaczyć na stoisku producenta. Jedną z ciekawszych premier była również obudowa MasterBox NR600P, która pozwoli na budowę wydajnego komputera dla profesjonalistów.

Cooler Master MasterBox NR600P – obudowa, która zainteresuje profesjonalistów

Pierwsze co rzuca się w oczy to stylistyka obudowy. Model MasterBox NR600P to elegancka konstrukcja, która została pozbawiona efektownych świecidełek czy innych udziwnień znanych z modeli dla graczy. Na myśl od razu przychodzi kultowy model Cooler Master CM 690 czy CM 692.

Warto również zwrócić uwagę na panel I/O. Oprócz nowoczesnych interfejsów USB (jeden typu C, dwa 3.0) i gniazda audio typu combo, producent znalazł miejsce na szybki czytnik kart pamięci SD, który korzysta z interfejsu USB 3.0.



foto: Kit Guru

W środku zmieści się większa płyta główna typu E-ATX, SSI CEB, a nawet dwuprocesorowa SSI-EEB. Jest również miejsce na wydajne karty graficzne oraz jedenaście dysków: 5x 2,5 cala, 3x 2,5/3,5 cala, 1x 3,5 cala i 2x 2,5/3,5 cala w zatokach hot-swap. Klatki na dyski można zdemontować, co pozwoli na zwiększenie wolnej przestrzeni na karty (do 410 mm).

Producent przewidział miejsce na siedem wentylatorów, z czego fabrycznie zamontowane są trzy: dwa 140-milimetrowe zasysają chłodne powietrze poprzez frontowy panel o strukturze mesh, natomiast jeden o średnicy 120 mm wydmuchuje ciepłe na zewnątrz. MasterBox NR600P pozwala na montaż chłodzenia typu AiO z radiatorami o długości do 360 mm (góra), 140 mm (przód) i 120 mm (tył). Newralgiczne miejsca zabezpieczono filtrami przeciwkurzowymi.

Cooler Master MasterBox NR600P - specyfikacja i dostępność

typ: Midi Tower

panel I/O: 1x audio, 2x USB 3.0, USB typ C, czytnik kart SD/MMC

obsługiwane płyty główne: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI-EEB

zatoki zewnętrzne: 2x 2,5/3,5 cala hot swap

zatoki wewnętrzne: 5x 2,5 cala, 3x 2,5/3,5 cala, 1x 3,5 cala

miejsca dla kart rozszerzeń: 7x 280/410 mm

miejsca na wentylatory: przód: 2x 120mm/2x 120 mm góra: 3x 120 mm/2x 140 mm tył: 1x 120 mm

zainstalowane wentylatory: przód: 2x 140 mm tył: 1x 120 mm

wymiary: 493 x 220 x 506 mm

Obudowa MasterBox NR600P została wyceniona na 129 dolarów, więc mówimy raczej o średniej półce obudów. Sprzęt ma trafić do sprzedaży w drugim kwartale tego roku.

Źródło: Cooler Master, Kit Guru (foto), TechPowerUp

Warto również zobaczyć: