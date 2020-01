Gry PlayStation 4 Najciekawiej zapowiadające się gry 2020 roku na PlayStation 4 - tytuły z rekomendacją Sony 2020-01-09 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Zastanawiacie się czy warto w tym momencie kupować którąś z konsol PlayStation 4? Sony zna odpowiedź na to pytanie i jest ona rzecz jasna twierdząca, a jednocześnie poparta kilkunastoma argumentami.

Pod koniec roku zadebiutować powinna konsola PlayStation 5. Powoli wkraczamy zatem w końcowy okres panowania PlayStation 4, który ma być jednak bardzo owocny. Na oficjalnej stronie poświęconej marce PlayStation, japoński producent przedstawił listę gier, na którego jego zdaniem warto czekać.

Nadchodzące gry na PlayStation 4 - na te tytuły warto czekać

Jak widać, mamy tu do czynienia z tytułami na wyłączność PlayStation 4, w tym takimi perełkami jak The Last of Us Part II czy Ghost of Tsushima. Nie brakuje jednak również multiplatformowych propozycji, w tym dwóch polskich - Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED i Dying Light 2 przygotowywanego przez Techland.

Czy wszystkie wymienione tutaj gry zdążą zadebiutować w tym roku? Wydaje się, że problemy może mieć z tym jedynie Beyond Good and Evil 2.

Na którą z wymienionych przez Sony gier czekacie?

Źródło: playstation

Warto zobaczyć również: