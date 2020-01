Izraelska firma Nanox chce dać każdemu możliwość wykonania skanu rentgenowskiego przynajmniej raz w roku. Ma to być możliwe dzięki najnowszemu urządzeniu firmy, które dzięki najnowszej cyfrowej technologii będzie znacznie tańsze od standardowego aparatu.

Nanox Arc może być łóżkiem medycznym przyszłości

Tworząc projekt, podobno inspirowano się łóżkiem diagnostycznym ze Star Treka. Celem firmy jest udostępnienie skanowania medycznego ludziom na całym świecie, po znacznie niższych kosztach niż dzisiejsze.

To przenośne łóżko ma dawać możliwość skanowania całego ciała bez przenoszenia pacjenta, co jest dużym ułatwieniem zarówno dla samego pacjenta jak i lekarzy. Ma również zajmować o wiele mniejszą powierzchnię niż tradycyjne aparaty do rezonansu. Cyfrowa technologia rentgenowska ma być znacznie tańsza (i w efekcie dostępniejsza) niż konwencjonalne skany.

RTG dostępne dla każdego

Skany rentgenowskie nadal są niedostępne dla 2/3 ludzi na świecie (zgodnie z danymi WHO). Częściowo wpływa na to eksploatacja samych maszyn, które do działania wymagają ogromnej ilości energii i ciepła, a to sprawia, że potrafią wygenerować rachunki wynoszące miliony dolarów.

Urządzenie od Nanox ma wyjść temu naprzeciw i obiecuje obniżyć koszty dzięki wykorzystaniu pierwszego na świecie cyfrowego źródła promieniowania rentgenowskiego. Nie generuje ciepła jak stacjonarne aparaty do rezonansu, a poruszać się musi jedynie pierścień do wykonywania RTG wybranej części ciała. To wszystko tworzy system obrazowania medycznego, który zapewnia takie same możliwości jak tradycyjne promieniowanie rentgenowskie, ale pomniejszone o koszty i promieniowanie. W efekcie, metoda Nanox jest bardziej wydajna i bezpieczna. Dodatkowo, firma nie będzie wymagać zakupu maszyn. Zamiast tego, urządzenia mają być udostępnione na zasadzie „pay per-scan”. Będzie to generować powtarzające się koszty, które jednak będą znacznie niższe i bardziej przystępne niż zakup niebotycznie drogiej maszyny. Nanox planuje również zaoferować szpitalom analizy oparte na sztucznej inteligencji oraz usługi w chmurze.

Twórcy chcą, aby Nanox Arc był dostępny, przenośny, łatwy w obsłudze i skupiał się na pacjencie. Nie wiadomo jeszcze kiedy pierwsze urządzenia pojawią się w szpitalach.

Źródło: Nanox, Digital Trends, engadget

Warto zobaczyć również: