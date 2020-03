Zazwyczaj przed oficjalną zapowiedzią nowego smartfona sporo słyszymy o nim za sprawą nieoficjalnych doniesień. Xiaomi Mi 10 Lite 5G można uznać za niespodziankę. I to chyba taką, która niektórych zainteresuje.

Xiaomi w swoim stylu, czyli ciekawy średniak w dobrej cenie

Poznaliśmy już europejskie ceny Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro i trzeba przyznać, że nie napawają one optymizmem. Jednocześnie producent pochwalił się modelem Xiaomi Mi 10 Lite 5G, który będzie dedykowany osobom o zauważalnie mniej zasobnych portfelach. To propozycja, do jakich przyzwyczaił nas ten producent, czyli ciekawy średniak w dobrej cenie.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G jest spory, ma 6.57-calowy ekran Full HD+. Co istotne, wykonany w technologii AMOLED. Dla niektórych wart podkreślenia może być też fakt, że zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych. Jednocześnie smartfon został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB pamięci RAM, moduł do obsługi sieci 5G i dość rozbudowany aparat główny. Składają się na niego cztery obiektywy - główny 48 Mpix, szerokokątny, macro oraz do wykrywania głębi.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 10 Lite 5G w szczegółach

Android 10 z MIUI 11

6.57-calowy ekran AMOLED Full HD+

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, 7nm

6 GB RAM

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1)

kamera główna 48 Mpix f/1.79 + 8 Mpix 120° + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 16 Mpix f/2.25

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC, LTE, 5G

dual SIM

bateria 4160 mAh, ładowanie 20W

wymiary 163,91 x 74,77 x 7,98 mm

waga 192

Ile kosztuje Xiaomi Mi 10 Lite 5G?

Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma pojawić się w Europie w dwóch wariantach - 6 GB RAM + 64 GB oraz 6 GB RAM + 128 GB. Ich ceny będą wynosić odpowiednio 349 euro oraz 399 euro. Nie wiemy, czy wzorem droższych braci także Xiaomi Mi 10 Lite 5G zostanie wprowadzony do oficjalnej polskiej dystrybucji.

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: