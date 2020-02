Premiera Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro była dość mocno wyczekiwana. Zgodnie z przypuszczeniami, zainteresowanie najnowszymi smartfonami chińskiego producenta jest naprawdę duże. Czy trafią one również do Polski? Wiemy już, że tak.

Seria Xiaomi Mi 10 rozchwytywana przez Chińczyków

Póki co Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro oferowane są jedynie na rodzimym rynku producenta i to też w ograniczonym zakresie. Wystarcza to jednak do stwierdzeń, że chętnych do zakupu nie brakuje. Kilka dni temu poinformowano, iż pierwsza parta Xiaomi Mi 10 została wyprzedana w 60 sekund. Dziś natomiast podano, iż w przypadku Xiaomi Mi 10 Pro potrzeba było na to zaledwie 55 sekund.

Producent ujawnił przy tym, że pozwoliło to na wypracowanie przychodów w wysokości 200 mln juanów (na każdy model, łącznie 400 mln juanów). Trudno oszacować to dokładnie, ale ostrożne analizy zakładają, iż pierwsi kupujący nabyli pomiędzy 42000 a 50000 egzemplarzy Xiaomi Mi 10 oraz pomiędzy 33300 a 40000 egzemplarzy Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro będą dostępne na polskim rynku

Informowaliśmy ostatnio, iż europejska premiera Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro została opóźniona. Nie znamy póki co nowego terminu, ale można być już pewnym, że smartfony pojawią się na naszym rynku. Xiaomi Polska rozpoczęło bowiem ich promowanie w mediach społecznościowych.

Najprawdopodobniej w najbliższym czasie poznamy zatem datę konferencji prasowej, na której ujawnione zostaną szczegóły związane z dostępnością i cenami w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Tym razem informacje dotyczące cen będą szczególnie istotne, w Chinach producent zauważalnie podniósł ceny względem poprzedników. Wciąż będą to smartfony tańsze od propozycji konkurentów, ale zobaczmy jak duża będzie różnica.

