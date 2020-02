Zaprezentowane dziś Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro to najnowsze z topowych smartfonów, jakie można będzie znaleźć w ofercie tego chińskiego producenta. Sprawdźcie, co dokładnie oferują i ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro oficjalnie zaprezentowane

Nieoficjalnych doniesień na temat obydwu modeli nie brakowało. Trudno się jednak temu dziwić, Xiaomi cieszy się dużą popularnością, a omawiane nowości to od teraz najbardziej zaawansowane smartfony w jego ofercie. Ich stylistyka nie zaskakuje, frontowe panele to zgodnie z aktualnymi trendami smukłe ramki i zakrzywione krawędzie ekranów oraz niewielkie wcięcia na frontowe aparaty. Tył to z kolei mocne nawiązanie do kilku wcześniejszych modeli z logo Xiaomi.

Wizualnie Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro są do siebie bardzo zbliżone. Mają szklane obudowy i ekrany AMOLED o tej samej wielkości 6.67 cala. W obydwu przypadkach mowa o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Specyfikacje mają więcej cech wspólnych, aczkolwiek zauważymy tutaj również te punkty, w których model z dopiskiem Pro ma przewagi.

Specyfikacja Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro w szczegółach

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro system operacyjny Android 10 z MIUI 11 ekran AMOLED 6.67, Full HD+ (2340x1080 pikseli), 90Hz, HDR10+, jasność do 1120 nitów AMOLED 6.67, Full HD+ (2340x1080 pikseli), 90Hz, HDR10+, jasność do 1200 nitów procesor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 RAM 8 GB / 12 GB pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB aparat 108 Mpix f/1.69, OIS + 13 Mpix f/2.4, 123 stopnie + 2 Mpix f/2.4

+ 2 Mpix f/2.4 108 Mpix f/1.69, OIS + 20 Mpix f/2.0, 117 stopni + 12 Mpix f/2.0,

+ 8 Mpix f/2.0, OIS aparat selfie 20 Mpix f/2.0 łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax (2,4/5 GHz), NFC, LTE, 5G akumulator 4780 mAh, szybkie ładowanie 30W, bezprzewodowe ładowanie 30W, ładowanie zwrotne 10W 4500 mAh, szybkie ładowanie 50W, bezprzewodowe ładowanie 30W, ładowanie zwrotne 10W dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych w ekranie, rozpoznawanie twarzy, głośniki stereo, dual SIM wymiary / waga b.d b.d

Wydajność i baterie na pierwszy rzut oka bez zarzutów

Już w zeszłym roku producent chwalił się, iż zastosuje tutaj nowy procesor Qualcomm Snapdragon 865. Tak też zrobił, a zestawienie tego układu z dużymi zasobami pamięci RAM LPDDR5 i pamięcią wewnętrzną UFS 3.0 powinno pozwolić na to, aby Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro przez długie miesiące plasowały się na szczytach zestawień najwydajniejszych smartfonów. Producent nie omieszkał zresztą pochwalić się wynikiem w AnTuTu - aż 585232 punktów. Podczas prezentacji sporo uwagi poświęcił też odpowiednio efektywnemu układowi chłodzenia (wedle zapewnień). Mimo tego jednym z dodatkowych gadżetów do omawianych smartfonów będzie cooler, który pozwoli obniżyć ich temperaturę o około 10 stopni C.

Co ciekawe, to Xiaomi Mi 10 ma minimalnie pojemniejszą baterię. W przypadku Xiaomi Mi 10 Pro będzie to jednak zrekompensowane bardzo szybkim ładowaniem 50W (zamiast 30W). Obydwa modele dodatkowo mogą pochwalić się obsługą bezprzewodowego ładowania 30W oraz ładowania zwrotnego 10W. W tej kwestii, przynajmniej na papierze, chiński producent ma się czym chwalić.

Xiaomi Mi 10 Pro nowym liderem DxOMark Mobile

Możliwości fotograficzne smartfonów stają się coraz ważniejsze także dla Xiaomi. Tym razem postawiono na poczwórne aparaty z obiektywem głównym 108 Mpix z przysłoną f/1.69 i matrycą 1/1.33 (od Samsunga). W Xiaomi Mi 10 dochodzą do tego obiektywy: szerokokątny 13 Mpix, do zdjęć makro 2 Mpix oraz do wykrywania głębi 2 Mpix.

W Xiaomi Mi 10 Pro zastosowano ten sam obiektyw główny, ale reszta jest już inna, a mianowicie: obiektyw szerokokątny 20 Mpix i teleobiektywy 12 Mpix oraz 8 Mpix. Xiaomi Mi 10 Pro został już sprawdzony przez DxOMark. Wynik? 124 punkty co oznacza, że mamy nowego lidera tego rankingu. Wprawdzie nie należy traktować go jak wyroczni, aczkolwiek trudno zaprzeczać, że aparat zdaje się mieć ogromny potencjał. Obydwa modele są w stanie zarejestrować wideo 8K.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Ceny Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, dziś ma miejsce chińska premiera Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro. Właśnie na tamtejszym rynku w pierwszej kolejności rozpocznie się ich sprzedaż. Bierzcie pod uwagę, że podane poniżej ceny w złotówkach to proste przeliczenie i w oficjalnej dystrybucji będzie drożej.

Xiaomi Mi 10 8 GB + 128 GB - 3999 juanów (około 2240 złotych)

Xiaomi Mi 10 8 GB + 256 GB - 4299 juanów (około 2400 złotych)

Xiaomi Mi 10 12 GB + 256 GB - 4699 juanów (około 2630 złotych)

Xiaomi Mi 10 Pro 8 GB + 256 GB - 4999 juanów (około 2800 złotych)

Xiaomi Mi 10 Pro 12 GB + 256 GB - 5499 juanów (około 3080 złotych)

Xiaomi Mi 10 Pro 12 GB + 512 GB - 5999 juanów (około 3360 złotych)

Pamiętacie, ile kosztował w Chinach najtańszy wariant Xiaomi Mi 9? 2999 juanów. Nowe modele Xiaomi wciąż będą tańsze niż topowe modele innych producentów, ale ceny zauważalnie rosną.

Co z innymi regionami? Europejska premiera Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro miała odbyć się 23 lutego w Barcelonie, tuż przed targami MWC 2020. Wczoraj wydany został jednak komunikat mówiący o odwołaniu imprezy. Producent będzie musiał zmienić plany, niemniej można być spokojnym, że smartfony prędzej czy trochę później pojawią się w sklepach na naszym kontynencie.

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: