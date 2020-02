Foto Bezlusterkowce Nikon Z 6 i Z 7 wykryją oczy zwierząt - oto co należy zrobić z dnia 2020-02-19

Wykrywanie oczu zwierząt to kolejny postęp w precyzji układów AF po wykrywaniu ludzkiego oka. Funkcja powoli trafia do coraz większej liczby aparatów i z pewnością przyczynia się do coraz większej liczby udanych zdjęć.

By Nikon Z 6 i Nikon Z 7 zyskały autofokus z wykrywaniem zwierzęcego oka należy zaktualizować oprogramowanie tych aparatów do wersji 3.00. Dotychczasowy AF w tych aparatach wykrywał ludzkie twarze i oczy. Po aktualizacji będą rejestrowane nie tylko oczy zwierząt, ale również ich pyski. Największa precyzja dotyczy kotów i psów jako że to najczęściej posiadane przez nas pupile. Są też trzy inne zmiany: zmiana działania funkcji śledzenia obiektów tak by jej praca przypominała śledzenie 3D w lustrzankach cyfrowych Nikon,

poprawiono kompatybilność aparatu z kartami pamięci CFExpress, wspierane są teraz nośniki firm ProGrade i Lexar,

dodano obsługę przycisku Fn2 w obiektywach NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S Wyjaśnienie poprawek w oprogramowaniu Nikon Z 6 i Z 7 Śledzenie 3D to technika wykrywania i podążania za obiektem. Wykrywa rozpoczęcie ruchu, a także przewiduje ten ruch tak by nawet ewentualna zwłoka związana z naciśnięciem spustu migawki nie doprowadziła do opuszczenia przez obiekt przestrzeni ostrości. Lustrzankowe śledzenie 3D działa następująco:



Aparat śledzi obiekt, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy lub gdy jest wciśnięty przycisk AF-ON. Gdy użytkownik zdejmie palec z przycisku, śledzenie obiektu wyłącza się i zostaje ponownie aktywowane pole AF, które było wybrane przed włączeniem śledzenia obiektu, co dodatkowo ułatwia obsługę. Ponadto, przełączanie między ekranem automatycznego wyboru pola AF a ekranem wyboru obiektu można przypisać do przycisku funkcji. Zmiany te pozwalają na łatwiejsze korzystanie ze śledzenia obiektu oraz ułatwiają aktywowanie i zmienianie śledzonego obiektu bez odrywania oka od wizjera. Karty pamięci CFexpress to z kolei nowy standard ultraszybkich nośników, które maja zastąpić pamięci XQD w aparatach cyfrowych. W bezlusterkowcach i lustrzankach Nikon stosuje się karty CFexpress typu B, czyli o identycznych rozmiarach i rozkładzie pinów w złączu co XQD. Dlatego zmiana standardu wymagała wyłącznie zmian w oprogramowaniu. Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Drobna poprawka dla Nikon Z50 Choć niewielka, to bardzo oczekiwana. Oprogramowanie układowe w wersji 1.1 dla Nikon Z 50 poprawia funkcjonowanie AF podczas filmowania. Ta poprawka dotyczy rejestrowania autoportretów. Zamiast ustawionego na stałe trybu AF-S (pojedyncze ustawienie ostrości), dostaniemy tryb AF-F (ostrość ustawiana ciągle). Jak zaktualizować oprogramowanie aparatu Nikon Pliki z oprogramowaniem należy pobrać ze strony http://downloadcenter-origin.nikonimglib.com/pl. Strona umożliwia wyszukanie aparatu po nazwie lub kategorii. Po przejściu na stronę produktu klikamy na Oprogramowanie sprzętowe, a potem na odnośnik z odpowiednią wersją firmware. Na rozwijanej liście Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu znajdziecie dokładne informacje jak zaktualizować oprogramowanie dla danego modelu aparatu. Do aktualizacji potrzebny będzie czytnik (lub bezpośrednie połączenie z aparatem) i karta pamięci. Należy też pamiętać o naładowaniu akumulatora, gdyż odcięcie zasilania w trakcie aktualizacji może uniemożliwić korzystanie z urządzenia. Źródło: Nikon Więcej o fotografii cyfrowej: Jaki jest Nikon D6 - podobno nie da się dziś zrobić lepszej lustrzanki

Bezlusterkowiec Canon EOS R5 z 8K - to będzie petarda

Canon uprości pracę fotografa - algorytm AI podzieli zdjęcia na te lepsze i gorsze