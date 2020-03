Choć premiera Nioh 2 odbędzie się dopiero za kilka dni, już teraz wiemy, jak ta gra wypada w akcji. Wszystko to dzięki kilkudziesięciu recenzjom, które zdążyły już trafić do sieci.

Pierwsze Nioh przypadło nam do gustu (i zresztą nie tylko nam). Przyznaliśmy tej grze prawie maksymalną notę, chwaląc mroczny klimat, dynamikę starć, rozbudowany rozwój postaci i wymagającą rozgrywkę. Miała wprawdzie swoje niedoskonałości i Nioh 2 nie eliminuje ich wszystkich, ale mimo to na podstawie recenzji śmiało można stwierdzić, że jest to właśnie taka kontynuacja, jaką mieliśmy nadzieje otrzymać.

Zobacz oficjalny zwiastun Nioh 2 – kontynuacji, na jaką liczyliśmy:

Ekipa Team Ninja, która przygotowała obie części Nioh, nie zamierzała budować „dwójki” od nowa, lecz jedynie udoskonalić pierwowzór – to nie tylko zrozumiałe, ale wręcz wskazane. Zadbała między innymi o nowe typy broni, urozmaicający rozgrywkę system demonicznych mocy, a także kreator postaci. Mamy też oczywiście nową opowieść, której akcja toczy się przed wydarzeniami znanymi z „jedynki”.

Jeśli recenzja Nioh 2, to wyłącznie pozytywna. Oceny mówią same za siebie

Jak to wszystko wypadło w praktyce? Okazuje się, że jest naprawdę dobrze. Nioh 2 trzyma poziom swojej poprzedniczki, a równocześnie eliminuje część jej mankamentów, zapewniając jeszcze pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie – przynajmniej tak długo, jak preferujemy wycieranie naszym protagonistą podłogi. Sądząc po recenzjach, nowe dzieło Teamu Ninja nie zawodzi ani fabularnie, ani graficznie, ani – wreszcie – gameplayowo.

Wśród kilkudziesięciu recenzji zebranych przez serwis Metacritic nie ma ani jednej negatywnej – tylko serwis 3DJuegos przyznał grze notę niższą niż 8/10 (i to tylko o pół punktu). Dominują właśnie ósemki i dziewiątki, a najwyższą ocenę grze Nioh 2 wystawił Wccftech – 9,6/10. Zerknijcie na poniższa listę, jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej.

Oto niektóre spośród pierwszych ocen wystawionych grze Nioh 2:

CGMagazine – 8,0/10

Critical Hit – 8,0/10

Destructoid – 9,0/10

Game Informer – 8,5/10

GamesRadar+ – 9,0/10

GamingTrend – 8,0/10

God is a Geek – 9,0/10

Hardcore Gamer – 8,0/10

Hobby Consolas – 8,5/10

IGN – 9,0/10

PlayStation Universe – 9,5/10

Press Start – 9,0/10

Push Square – 8,0/10

RPG Site – 9,0/10

Shacknews – 8,0/10

The Games Machine – 9,0/10

TheSixthAxis – 9,0/10

Trusted Reviews – 9,0/10

Wccftech – 9,6/10

Worth Playing – 8,5/10

Możesz się już rozgrzewać – gra Nioh 2 zadebiutuje jeszcze w tym tygodniu

Premiera gry Nioh 2 odbędzie się już w piątek, 13 marca. Inaczej niż w przypadku pierwszej części, która trafiła też na pecety, „dwójka” powstała z myślą wyłącznie o PlayStation 4. Zamierzacie dać jej szansę?

Źródło: Metacritic, VG247, informacja własna

