Amnesia: Rebirth to tytuł najnowszej, zapowiedzianej dziś odsłony serii, która przeraża i długo nie daje o sobie zapomnieć.

Poprzednia odsłona – The Dark Descent – zabrała nas do XIX-wiecznych Prus, Amnesia: Rebirth natomiast przeniesie nas na algierską pustynię z połowy ubiegłego stulecia. Jest jednak coś, co się nie zmieni – raz jeszcze powinniśmy się przygotować na przerażającą i wstrząsającą podróż przez pustkę i rozpacz, badającą granice ludzkiej odporności. Na dobry początek…

Zobacz zwiastun zapowiadający grę Amnesia: Rebirth

W Rebirth będziemy obserwować wydarzenia z perspektywy pierwszej osoby. Rozwiązując kolejne zagadki, odwiedzimy wiele miejsc i poznamy ich historie. Na swojej drodze spotkamy przerażające kreatury, przed którymi uciekniemy, tylko wykazując się sprytem i zrozumieniem świata, który nas otacza. Ważne jednak, byśmy z głową zarządzali swoimi ograniczonymi zasobami – tak fizycznymi, jak i psychicznymi.

Główną bohaterką gry Amnesia: Rebirth jest Tasi Trianon, która bez wspomnień budzi się na (wspomnianej) pustyni i rusza w podróż, pełną strachu, bólu, samotności, obaw, żalu, ...ale też nadziei. Jedynym sposobem, by dotrzeć do finału, jest sklejenie fragmentów strzaskanej przeszłości. Każde potknięcie może jednak sprawić, że protagonistka straci wszystko – łącznie z nadzieją i szansą, by ten horror kiedyś się skończył.

Wiemy już kiedy Amnesia: Rebirth trafi w nasze ręce

Mogliście to zauważyć na zwiastunie, a jeśli nie to, spieszymy z informacją, że premiera gry Amnesia: Rebirth odbędzie się jesienią tego roku. Studio Frictional Games przygotowuje swoją najnowszą produkcję z myślą o komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4.

