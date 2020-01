Konkurencja na rynku kart graficznych nabiera tempa i producenci serwują nam coraz lepsze propozycje. Taki rozwój sytuacji na pewno zadowoli klientów, którzy planują zakup nowego sprzętu.

W przyszłym tygodniu do sprzedaży trafi karta AMD Radeon RX 5600 XT, która może nieźle namieszać w średnim segmencie wydajnościowym. Nvidia postanowiła zareagować już teraz i obniżyła cenę konkurencyjnego modelu GeForce RTX 2060.

Nvidia obniżyła cenę karty GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 to karta, której chyba nie trzeba przedstawiać - konstrukcja wykorzystuje układ graficzny Nvidia Turing TU106 z 1920 jednostkami cieniującymi i dysponuje 6 GB pamięci GDDR6 192-bit. Akcelerator zadebiutował rok temu w cenie 349 dolarów (u nas 1619 złotych)

Dobra wydajność i konkurencyjna wycena przyczyniła się do sukcesu karty - okazała się ona świetną propozycją dla osób, które składają komputer pod najnowsze gry i nie chcą wydawać na sprzęt majątku. To najtańsza karta ze wsparciem dla technologii ray-tracing, której nie uświadczymy w konkurencyjnych modelach AMD Navi.

Nvidia postanowiła pokrzyżować szyki konkurencji i przed premierą nowego Radeona obniżyła cenę „dwadzieścia-sześćdziesiątki" z 349 do 299 dolarów (u nas będzie to 1399 złotych). Tym samym zbliżyła się ona do GeForce’a GTX 1660 Ti (279 dolarów/1339 złotych) i oddaliła od ulepszonej wersji GeForce RTX 2060 SUPER (399 dolarów/1899 złotych). Nowa cena dotyczy nie tylko referencyjnego modelu Founders Edition, ale też autorskich konstrukcji, a efekty przeceny można zaobserwować już teraz, bo najtańsze wersje RTX 2060 kosztują 1360 – 1420 złotych.

GeForce RTX 2060 vs Radeon RX 5600 XT

Walka na rynku kart graficznych nabiera tempa. Szczególnie to widać w średnim segmencie wydajnościowym, gdzie Radeon RX 5600 XT za 279 dolarów będzie musiał stawić czoła modelom GeForce GTX 1660 Ti i GeForce RTX 2060. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko? Przekonamy się już w najbliższy wtorek, gdy nowy Radeon oficjalnie zadebiutuje na rynku. Stay tuned!

