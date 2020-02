Karty graficzne Odkryto nowe karty graficzne Nvidii - specyfikacja wygląda imponująco z dnia 2020-02-29

Od premiery kart Nvidia Turing minęło już sporo czasu, a my czekamy na kolejną generację akceleratorów - Ampere. Wygląda na to, że producent już testuje takie konstrukcje… a przynajmniej na to wskazuje baza GeekGench.