Karta GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition wzbudziła spore zainteresowanie graczy – wszak to jeden z najwydajniejszych i najefektowniejszych modeli dostępnych na rynku. Aby jeszcze bardziej podnieść emocje, producent pochwalił się jego unboxingiem.

Unboxing karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Jak wygląda GeForce RTX 2080 Ti w wersji Cyberpunk 2077? Do tej pory widzieliśmy tylko jego zdjęcia, więc nie mogliśmy dostrzec wszystkich szczegółów. Dzisiaj producent opublikował rozpakowanie karty, gdzie zaprezentował więcej szczegółów – zobaczcie zresztą sami.

Nowy model został wyposażony w referencyjne chłodzenie w zmodyfikowanej wersji – uwagę zwraca czarno-żółta obudowa, turkusowe podświetlenie logo GeForce RTX oraz backplate z logo Cyberpunk 2077. Cóż, GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition to jedna z tych kart, która może wzbudzić w nas szybsze bicie serca ( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ).

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition – efektowna, ale i bardzo wydajna

Mimo, iż mamy do czynienia ze specjalną edycją, specyfikacja GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition jest dokładnie taka sama jak zwykłego modelu GeForce GTX 2080 Ti. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Turing TU102 z 4352 jednostkami CUDA oraz 11 GB pamięci GDDR6 352-bit. Taktowania pozostały na standardowym poziomie (1350/1545 MHz dla rdzenia i 14 000 MHz dla pamięci VRAM).

Nie oznacza to jednak, że nie jest on wyjątkową konstrukcją. Nic bardziej mylnego! RTX 2080 Ti to obecnie najwydajniejsza karta graficzna z segmenty konsumenckiego. Model ten bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami (zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszej recenzji).

GeForce RTX 2080 Ti w wersji CyberPunk 2077 to karta graficzna dla nielicznych

Przeczytaliście newsa i zaczęliście odliczać pieniążki w portfelu? No to musimy Was zmartwić - GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition jest dostępny w limitowanej edycji 200 sztuk, które można zdobyć w konkursach na profilach społecznościowych Nvidii oraz na specjalnych aukcjach charytatywnych. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym newsie.

