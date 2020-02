Z roku na rok spada sprzedaż odtwarzaczy Blu-ray i DVD. Takie statystyki każą zadać pytanie: czy w erze serwisów VOD takie urządzenia, ale też same filmy i seriale na płytach, mają jeszcze rację bytu?

Z każdym rokiem jest coraz gorzej – zainteresowanie odtwarzaczami drastycznie spada. Jak podaje CTA, tylko w Stanach Zjednoczonych liczba sprzedanych egzemplarzy w ciągu ostatnich dwóch lat była mniejsza niż w samym 2016 roku, a prognoza na ten rok nie jest ani trochę bardziej optymistyczna. I to niezależnie od tego, czy mówimy o odtwarzaczach DVD, Blu-ray czy wciąż stosunkowo nowych Ultra HD Bu-ray.

Odtwarzacze Blu-ray? Zainteresowanie z roku na rok maleje

Przejdźmy do konkretnych liczb: w 2015 roku w USA sprzedało się ponad 15 milionów odtwarzaczy DVD i Blu-ray, z kolei w tym roku szacuje się, że liczba kupionych egzemplarzy nieznacznie przekroczy 5 milionów. Niewiele lepiej ma się sytuacja z samymi płytami: pięć lat temu sprzedało się ich przeszło 9 miliardów, a w 2018 roku nawet nie 6 miliardów. Tak samo jak w Stanach Zjednoczonych prezentuje się to globalnie.

Na malejące zainteresowanie odtwarzaczami reagują już zresztą także producenci. Dobrze było to widać podczas styczniowych targów CES 2020. Na imprezie tej giganci, tacy jak Sony, Panasonic czy LG co roku prezentowali nowe odtwarzacze Blu-ray, a w tym roku na CES-ie nie zobaczyliśmy ani jednego nowego modelu. Wprawdzie ci producenci (w przeciwieństwie do Oppo czy Samsunga) nie zapowiadają rezygnacji z tego sektora, ale też nie planują wypuszczania nowych urządzeń.

Czy potrzebujemy jeszcze odtwarzaczy i płyt Blu-ray?

Tak naprawdę jednak odtwarzacze Blu-ray straciły już chyba rację bytu. Z jednej strony – ze względu na drastyczny wzrost popularności internetowych serwisów VOD, pozwalających wygodnie i w dobrej jakości oglądać filmy i seriale w domu, bez konieczności wstawania z kanapy i przerzucania płyt. Z drugiej – przyczyniły się do tego konsole do gier: Xbox One S i X już teraz mogą pełnić funkcję odtwarzacza Ultra HD Blu-ray i to samo będzie się tyczyć nowego Xboksa oraz PlayStation 5.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

A jakie jest wasze zdanie na ten temat?

Źródło: CTA, FlatpanelsHD, informacja własna. Foto: LG

