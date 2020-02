Wiemy już, jakie serie telewizorów Samsung przygotował na rok 2020 i jaka będzie ich charakterystyka. Oto, jaki będziemy mieli wybór, decydując się na sprzęt tego producenta.

Telewizory Samsung 2020 (prawie) bez tajemnic - oto wszystko, co wiemy

Samsung zdradził wreszcie nieco więcej informacji na temat swoich telewizorów na rok 2020. Wiemy, co przygotował i spośród czego będziemy mogli wybierać. W poniżej tabelce przedstawiliśmy podsumowanie podstawowych wiadomości na temat wszystkich tegorocznych serii.

Przekątne Technologia / rozdzielczość Liczba stref ściemniania (podświetlenie) HDMI 2.1 Jeden Przewód Samsung Q950TS 65, 75 i 85 cali QLED / 8K >300 (FALD) tak tak Samsung Q900TS 65 i 75 cali QLED / 8K >300 (FALD) tak - Samsung Q800TS 55, 65, 75, 85 i 98 cali QLED / 8K mniej (FALD) b/d - Samsung Q95T 55, 65, 75 i 85 cali QLED / 4K >100 (FALD) - tak Samsung Q90T 55, 65, 75 i 85 cali QLED / 4K >100 (FALD) - - Samsung Q80T 49, 55, 65, 75 i 85 cali QLED / 4K mniej (Direct LED) - - Samsung Q70T 55, 65, 75 i 85 cali QLED / 4K - (Edge LED) - - Samsung Q60T 43, 55, 58, 65, 75 i 85 cali QLED / 4K - (Dual LED) - - Samsung TU8500 b/d LED / 4K - (Dual LED) - - Samsung TU8000 b/d LED / 4K - (b/d) - - Samsung TU7100 b/d LED / 4K - (b/d) - -

A teraz przejdźmy do omówienia...

Samsung Crystal UHD, czyli coś dla „Kowalskiego”

Idźmy od dołu, a więc od telewizorów Crystal UHD, a więc z panelami typu „Crystal”, mającymi zapewniać realistyczne kolory (ale na temat tego, w jaki sposób, Samsung na razie milczy). Serią podstawową jest TU7100, którego szczegółów nie znamy, ale najwyraźniej będzie to po prostu propozycja dla użytkowników bez większych wymagań.

Ci, którzy liczą na nieco więcej, będą mieli do wyboru serie TU8000 i TU8500, w których nowością będzie (zarezerwowany dotąd dla QLED-ów) Tryb Ambient, w którym telewizor dopasowuje się do otoczenia i pozostaje funkcjonalny także wtedy, gdy nie oglądamy konkretnych treści. Modele reprezentujące tę najwyższą serię będą mogły ponadto pochwalić się podświetleniem Dual LED, wykorzystującym dwa zestawy diod LED (jedne odpowiadają za ciepłe barwy, a drugie za chłodne) – dla poprawy kontrastu.

Samsung QLED 4K, czyli dla każdego coś dobrego

Przechodzimy do QLED-ów. Najniżej w hierarchii znajduje się seria Q60T, dostępna w największej liczbie wariantów (od 43 do 85 cali) i wyposażona we wspomnianą już technologię Dual LED. Pod względem zaawansowania będzie to raczej kontynuacja RU8000 niż Q60R, można więc liczyć też na bardziej atrakcyjny cennik niż w ubiegłym roku. Moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 4.2, Smart TV z systemem Tizen i Asystent Google to elementy specyfikacji, o których już wiemy.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Nieco lepiej wyposażone będą modele z serii Q70T, ale nie znamy konkretów na ten temat. Wiemy za to, że w przypadku Q80T będzie można liczyć na bezpośrednie podświetlenie (Direct LED) i system lokalnego ściemniania.

Z kolei najwyższe serie Q90T i Q95T będą wyposażone w technologię pełnego podświetlenia strefowego (FALD), ale jedynie z nieco ponad 100 strefami – to kilka razy mniej niż w ubiegłym roku, bo to, co najlepsze, Samsung zostawił dla telewizorów 8K…

Samsung QLED 8K, czyli to, co najlepsze w tym roku

Tylko telewizory Samsung QLED 8K na rok 2020 będą wyposażone w podświetlenie FALD z ponad 300 strefami i łączność HDMI 2.1. Podstawową serią jest Q800TS, pośrednią Q900TS, a flagową – zaprezentowana podczas targów CES 2020 seria Q950TS. Różnice między dwiema ostatnimi polegają na obecności Jednego Przewodu, czyli rozwiązania pozwalającego zadbać o porządek.

Flagowiec Samsunga na 2020 rok (który dostępny będzie w rozmiarach od 65 do 85 cali) cechować ma się nie tylko (co naturalne) najwyższą jakością obrazu i dźwięku oraz obecnością najrozmaitszych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, ale też supersmukłą ramką wokół ekranu (dzięki której ten ostatni zajmuje aż 99 proc. powierzchni przedniego panelu).

Wśród kluczowych rozwiązań Samsung wymienia procesor Quantum 8K (mający skutecznie skalować treści w gorszej jakości do 8K właśnie), funkcję Adaptive Picture (dostosowującą obraz do warunków oświetleniowych) oraz systemy Q-Symphony i Objecting Tracking Sound+ (odpowiedzialne za bogaty dźwięk przestrzenny).

Źródło: Samsung, FlatpanelsHD, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: