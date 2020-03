Pomarańczowy operator podkreśla, że podjęte działania mają na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktów z bliskimi. Przydać może się w związku z tym darmowe 10 GB na Internet. Pakiet jest dostępny od dziś do 31 marca, dla klientów indywidualnych korzystających z ofert abonamentowych i prepaid. Aby go aktywować należy wysłać bezpłatny SMS o treści 10GB na numer 80820.

Jednocześnie podkreślono, iż oferta nie jest dostępna w Orange Flex oraz nju. Jak tłumaczy Wojtek Jabczyński, rzecznik prasowy Orange, przeszkodą są tutaj kwestie techniczne. Trwają jednak pace nad udostępnieniem innych ofert.

Pytacie o pakiet 10GB w #OrangeFlex i #nju. Niestety ze względów technicznych/IT nie będzie dostępny w tych ofertach. Pracujemy nad innymi możliwościami we Flexie. Co do samego pakietu możliwość jego aktywacji powinna niedługo ruszyć.