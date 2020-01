Wysoka jakość wykonania, nienaganne brzmienie, efektowne wzornictwo, pierwszorzędny komfort użytkowania i obsługa nowych technologii to pięć cech, które muszą – zdaniem Patriota – spełniać słuchawki „klasy premium”. Viper V380 ponoć je spełniają.

„Gamingowe słuchawki klasy premium” – oto Patriot Viper V380

O „klasie premium” świadczy przede wszystkim konstrukcja. Dlatego swoje nowe gamingowe słuchawki producent wykonał z porządnych materiałów. Model Patriot Viper V380 ma stalowy pałąk, obudowę z tworzywa ABS oraz nauszniki wypełnione gąbką dostosowująca się do kształtu głowy i pokryte ekoskórą. Całość ma być więc solidna, a zarazem miękka i lekka, dzięki czemu nawet długie sesje z ulubionymi grami nie będą męczące.

Słuchawki Patriot Viper V380 – za sprawą zamkniętej budowy – pozwalają odizolować się od otoczenia, a następnie przenieść się w sam środek akcji, o co zadba wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1. Dzięki temu zawsze wiemy, z której strony lecą pociski i skąd nadbiegają wrogowie. Na to, że żaden szczegół nas nie ominie, pozwalają liczyć zaś bardzo duże, 53-milimetrowe przetworniki.

Co jeszcze mają do zaoferowania te słuchawki? Ano między innymi 210-centymetrowy przewód w materiałowym oplocie, pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, odczepiany mikrofon wielokierunkowy z systemem aktywnej redukcji szumów, equalizer dostępny z poziomu oprogramowania oraz podświetlenie RGB reagujące na dźwięki w grze.

Nie są tanie, ale nie są też superdrogie. Ile kosztują słuchawki Viper V380?

Jeżeli jesteście zainteresowani takim sprzętem, to musicie wiedzieć, że za słuchawki Patriot Viper V380 przyjdzie wam zapłacić 339 złotych. Czy według was to dobra cena?

