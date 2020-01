Jakie są najważniejsze cechy słuchawek bezprzewodowych? To oczywiście dobre brzmienie, brak opóźnień, długi czas pracy między ładowaniami i wygodna konstrukcja. Audictus Leader to sprzęt, mający spełniać wszystkie te wymagania i do tego oferować dużo więcej.

Oto przed wami Audictus Leader – bezprzewodowe słuchawki, które dużo więcej oferować mają przede wszystkim w temacie swobody. Nie chodzi tylko o brak plączących się czy ograniczających ruchy kabli, ale też o różne formy łączności, dzięki którym podłączymy je do rozmaitych źródeł. Jest (obsługujący aptX-LL) Bluetooth na pokładzie, a do tego producent dołącza do zestawu dwa przewody: z końcówką mini jack 3,5 mm oraz 6,3 mm.

Audictus Leader, czyli bezprzewodowe słuchawki z… dwoma przewodami w zestawie

Dodatkowe przewody to nie tylko sposób na połączenie się ze źródłem, które nie obsługuje łączności bezprzewodowej, ale też na kontynuowanie słuchania, gdy zabraknie energii. Dobra wiadomość jest taka, że nieprędko się to stanie, bo naładowany do pełna akumulator zapewnia do 20 godzin odtwarzania muzyki.

Swoboda to też możliwość kontrolowania odtwarzania bez konieczności wyjmowania smartfona z kieszeni. W przypadku nowych słuchawek Audictus pozwalają na to przyciski umieszczone na muszli. Leader pozwala też na prowadzenie rozmów telefonicznych (dzięki wbudowanemu mikrofonowi filtrującemu szumy z otoczenia), a transport jest bezproblemowy za sprawą składanej konstrukcji.

Oto cena swobody. Ile kosztują słuchawki Audictus Leader?

Ile trzeba zapłacić za takie słuchawki, cechujące się pasmem przenoszenia 20 – 20 000 Hz, dynamiką 110 dB i impedancją 32 omy? Cena modelu Audictus Leader wynosi 299 złotych – nie jest więc źle. Jeśli chcecie porównać go do innych urządzeń z tej kategorii, to już teraz zapraszamy was do naszego rankingu najlepszych słuchawek do 300 złotych.

