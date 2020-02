O Galaxy Z Flip mówiło się sporo, a nieoficjalne doniesienia dawały nadzieję na to, że koreański producent pokusi się o ciekawszą konstrukcję niż Galaxy Fold. Wygląda na to, że faktycznie mu się udało.

Galaxy Z Flip - składany smartfon, który zapowiada się naprawdę dobrze

Konferencja Samsung Unpacked przyniosła nam premierę smartfonów Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra, które omówiliśmy w oddzielnej publikacji. Wiedzieliśmy jednak, że producent pochwali się również składanym Galaxy Z Flip. Tak też się stało i dość szybko znacząco zyskał on na znaczeniu. Po pierwsze wygląda lepiej niż można było przypuszczać, po drugie zdaje się mieć nieporównywalne większy potencjał niż Galaxy Fold, a po trzecie już od dziś można kupić go w Polsce.

Galaxy Z Flip to konstrukcja podoba do modelu Motorola Razr. Posiada dwa ekrany - główny Dynamic AMOLED Infinity Flex o przekątnej 6.7" oraz dodatkowy Super AMOLED o przekątnej 1". Składa się ten pierwszy, z ultracienkim szkłem Ultra Thin Glass (UTG), ale producent mocno akcentuje nowy zawias Hideaway Hinge wspomagany podwójnym mechanizmem krzywkowym. Co przyciąga uwagę, Galaxy Z Flip może być otwarty pod różnymi kątami, tak jak ekran laptopa. Główny wyświetlacz może dzielić się na dwa mniejsze ekrany, co pozwoli wyświetlać treści w górnej części, a dolną wykorzystać do nawigacji. Mniejszy ekran będzie przydatny przy zamknięciu smartfona, wyświetli datę, godzinę i stan baterii, a także powiadomienia.

Specyfikacja Galaxy Z Flip w szczegółach

Android 10

ekran główny Dynamic AMOLED Infinity Flex 6.7", Full HD+ (2636 x 1080 pikseli)

ekran dodatkowy Super AMOLED 1", 300 x 112 pikseli

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 855+, 7nm

8 GB RAM

256 GB pamięci wewnętrznej

aparat główny 12 Mpix f/1.8 + 12 Mpix f/2.2, 123˚, aparat przedni 10 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), NFC

dual SIM (eSIM + nano SIM)

skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy

bateria 3300 mAh, szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe

wymiary: 73.6 x 87.4 x 17.3 mm (złożony), 73.6 x 167.3 x 7.2mm (rozłożony)

waga 179 g

Ile kosztuje Galaxy Z Flip? Smartfon jest dostępny w Polsce

Zainteresowani zakupem Galaxy Z Flip nie będą musieli długo czekać. Producent nie pomija polskiego rynku. Przedsprzedaż smartfona już wystartowała, potrwa do 20 lutego do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli urządzeń przeznaczonych do przedsprzedaży. Regularna sprzedaż rozpocznie się 21 lutego.

Przygotowano dwa warianty kolorystyczne - fioletowy i czarny. Cena Galaxy Z Flip na polskim rynku wynosi 6600 złotych. Owszem, to dużo. Trzeba jednak zaznaczyć, że znacznie mniej od niezbyt udanego Galaxy Fold, a zarazem nieco mniej od podobnie wyglądającego modelu Motorola Razr (wycenionego na 7299 złotych), nad którym Galaxy Z Flip zdaje się mieć kilka przewag. W tym tę, że jest zdecydowanie wydajniejszy. Pytanie, jak w praktyce wypadać będzie nie tylko funkcjonalność, ale i wytrzymałość Galaxy Z Flip? Odpowiedź dadzą dopiero testy.

Źródło: Samsung

