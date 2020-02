Paint.net 4.2.9 to pierwsza aktualizacja programu w tym roku. Dzięki niej edytor grafiki działa lepiej, pozwalając w pełni cieszyć się szeroką funkcjonalnością, jaką od lat oferuje.

Paint.net jest jednym z tych programów graficznych, które cieszą się bardzo dużą sympatią użytkowników – przede wszystkim tych, którzy nie potrzebują profesjonalnych rozwiązań, ale równocześnie standardowy, windowsowy Paint to dla nich za mało. Rozwijający go zespół przygotował nową wersję, która lepiej zadziała na słabszych komputerach.

Paint.net 4.2.9 działa po prostu lepiej

Nawet o 33 proc. mniejsze może być zapotrzebowanie na pamięć w przypadku wersji Paint.net 4.2.9. Tak dobry wynik udało się osiągnąć między innymi poprzez eliminację buforu rysowania na obraz. Wzrost wydajności szczególnie odczujemy podczas pracy z wieloma narzędziami, cofania i ponawiania czy renderowania efektów, a także w trakcie zapisywania i drukowania obrazów.

Wydanie oznaczone numerem 4.2.9 będzie lepiej działać także dlatego, że producent postarał się o eliminację kilku błędów. Nie spodziewajcie się jednak żadnych istotnych nowości (przynajmniej tak długo, jak nie czujecie potrzeby zmiany interfejsu na słowacki lub hebrajski).

Pobierz najnowszą wersję programu Paint.net (download):

Paint.net to edytor grafiki dla każdego – gdy zwykły Paint to za mało

Paint.net jest programem graficznym, który oferuje bardzo szeroką funkcjonalność (w tym obsługę warstw), a równocześnie – przejrzysty interfejs. Pozwala więc na sporo, a mimo to jest prosty w obsłudze. To bardzo dobry zamiennik dla windowsowego Painta, umożliwiający szybkie i intuicyjne edytowanie obrazów.

To także atrakcyjna opcja dla osób, które nie mogą przekonać się do GIMP-a, a potrzebują rozwiązania darmowego i oferującego dostęp do wielu różnych narzędzi. Istotne jest też to, że program jest dynamicznie rozwijany i na bieżąco aktualizowany – zgodnie z wizją twórców, jak i zgromadzonej wokół projektu społeczności.

