Jakie aplikacje warto zainstalować na komputerze z Windowsem 10? Oto 9 dobrych aplikacji, które mogą przydać się w domu, w biurze i w szkole. Wśród nich znajdziesz darmowy program do montowania filmów 4K, bezpłatny pakiet Office, aplikacje do filmów i muzyki oraz inne narzędzia.

Aplikacje na Windows 10, które warto zainstalować

Może się wydawać, że obecnie dzieci rodzą się z dobrym smartfonem w dłoni. Nie trzeba jednak zbyt długo czekać, żeby poprosiły o coś więcej. Co roku kolejne pokolenie wkracza w ten wiek, kiedy dostają swój pierwszy komputer. No właśnie... dostają i co? Zaczynają grać! Kiedy jednak się nagrają, to stwierdzają, że ten komputer, to w sumie nadaje się jeszcze do kilku innych rzeczy. Zanim jednak ich gamingowy laptop zamieni się w użyteczne narzędzie trzeba zainstalować na nim kilka przydatnych aplikacji.

Jest to krótki artykuł dla początkujących, którzy szukają dobrych, użytecznych programów na Windows. Zapewne część z Was ma już ulubione aplikacje, które instalujecie na świeżym Windowsie. Jeśli tak, to podzielcie się nimi w komentarzach. Napiszcie jaki program najbardziej się Wam przydaje.

Tymczasem przedstawiam 9 aplikacji, bez których nie mogę się obejść w Windows 10.

Firefox - najlepsza przeglądarka internetowa

To bardzo funkcjonalna, bezpieczna i po prostu solidna przeglądarka internetowa, której można zaufać. Znana jest przede wszystkim z tego, że obsługuje wiele różnych dodatków i wtyczek, ale już sama w sobie zawiera wiele przydatnych narzędzi.

Jednym z najważniejszych filarów jest konto Mozilla, przydatne do synchronizacji haseł, zakładek i ustawień. Może zapamiętywać dane logowania i automatycznie wypełniać odpowiednie pola oraz formularze dzięki funkcji Firefox Lockwise. Co ważne funkcja ta działa też na smartfonach z Androidem i iOS, pełniąc funkcję menadżera haseł (automatyczne wypełnianie jest dostępne również na telefonach).

Przydaje się też Firefox Send do szybkiego przesyłania dużych plików między komputerami oraz Firefox Monitor, do sprawdzania, czy Twój e-mail został upubliczniony (np. wypłynął w jakimś włamaniu).

Firefox przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa i prywatności. Pozwala blokować ciasteczka, treści z elementami śledzącymi, niewidoczne generatory kryptowalut i inne funkcje śledzące.

Na nowym komputerze z Windowsem 10 znajdziesz przeglądarkę Edge - służy ona do pobrania Firefoksa (i w sumie tylko do tego).

LibreOffice - dobry office za darmo

Najlepszy zamiennik MS Office to naszym zdaniem LibreOffice. Darmowy pakiet biurowy, który może być używany wszędzie i rozpowszechniany bez ograniczeń. Jest kompatybilny z podstawowymi formatami pakietu Microsoft Office, a do tego dokłada własne rozszerzenia (np. .odt, .ods, .odp).

Pozwala łatwo i szybko tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, grafiki wektorowe, bazy danych i formuły. Praca na pakiecie LibreOffice jest prosta i bezproblemowa. Do typowych zadań biurowych, domowych i szkolnych LibreOffice jest w pełni wystarczający, a nie zapłacimy za niego ani grosza.

Jak zainstalować wiele aplikacji na raz? Ninite!

Dobrych i użytecznych programów na Windows jest sporo, ale jeśli macie nowy komputer, ze świeżym Windowsem, to najlepiej jest zainstalować wiele programów na raz.

Do tego służy Ninite. Zaoszczędzi Wam mnóstwo czasu, bo nie dość, że w dosłownie kilka - kilkanaście sekund wybierzecie najpopularniejsze aplikacje, to w dodatku zainstalujecie je jednocześnie, bez żadnych dodatkowych pytań.

Po prostu po zaznaczeniu konkretnych pozycji na stronie, ściągacie instalator Ninite, uruchamiacie go i... to wszystko. Wszystkie wybrane programy zostaną pobrane z oficjalnych stron i automatycznie zainstalowane. Jedyne co zobaczycie, to mały pasek postępu i kolejne ikony pokazujące się na pulpicie.

Warto być świadomym tego, że niektóre aplikacje mogą być relatywnie stare. Przykładem jest choćby bardzo dobry polski czytnik plików PDF - SumatraPDF, który może być zainstalowany przez Ninite.

Wersja podstawowa jest darmowa, a do tego jest też wersja Pro do zastosowań komercyjnych. Koszt zależy od liczby komputerów (od pewnego pułapu abonament jest coraz tańszy w przeliczeniu na jeden komputer).

MPC-HC - lekki odtwarzacz filmów

Program Media Player Classic - Home Cinema, znany pod skróconą nazwą MPC-HC, to niezwykle lekki, szybki , uniwersalny, a przy tym bardzo funkcjonalny odtwarzacz filmów. Stanowi część pakietu K-Lite Codec Pack (o którym piszemy poniżej), ale można zainstalować go oddzielnie.

Jeśli masz zamiar odtwarzać np. filmy 4K HDR 60 kl/s, z wysoką przepływnością, to MPC-HC w połączeniu z rendererem madVR (freeware) będzie wprost idealny do tego zadania. Liczyć można na płynne, sprawne odtwarzanie i wysoką jakość obrazu i dźwięku, a w ustawieniach znajdziemy tyle opcji, że o nich samych można by napisać oddzielny artykuł. MPC-HC to program, który warto zainstalować na komputerze z Windows.

Shotcut - dobry darmowy program do montowania filmów 4K

Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z edycją filmów, ale nie chcesz jeszcze inwestować pieniędzy w płatne oprogramowanie, to wypróbuj Shotcut. To bardzo dobra darmowa aplikacja do edycji wideo. Program oparto na bardzo znanym, popularnym i funkcjonalnym frameworku FFmpeg. Wspiera on mnogość różnych formatów, od starych, aż po najnowsze i najbardziej zaawansowane.

Shotcut jest darmowy (open source), a mimo to pozwala montować filmy 4K i nagrywać je np. bezpośrednio z kamery. Ma zaawansowane ustawienia balansu bieli, oferuje sporo przydatnych filtrów, efektów i narzędzi edycyjnych. Praca na linii czasu jest komfortowa. Jeśli interesuje Cię montowanie filmów, to pobierz Shotcut i wypróbuj go. Jest duża szansa, że przyzwyczaisz się do niego szybko, a praca będzie szła sprawnie.

Działa na platformach Windows, Linux i MacOS oraz jest przetłumaczony na język polski. Można go używać w zasadzie wszędzie za darmo - dom, praca, szkoła.

7-zip - najlepszy program do kompresji plików

Przechodzimy do kilku bardziej oczywistych aplikacji, przydatnych na komputerze z Windows. Pierwszym z nich jest doskonale znany 7-zip, czyli bardzo lekki (ok. 1 MB) program do kompresji i archiwizacji plików.

Otwiera pliki : 7z, AR, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, GZIP, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, TAR, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR, XZ, Z, ZIP

: 7z, AR, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, GZIP, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, TAR, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR, XZ, Z, ZIP Zapisuje pliki: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP, WIM

Wspiera szyfrowanie, dodaje się do menu kontekstowego w systemie Windows (klik prawym przyciskiem myszy), bez problemu obsługuje wiele wątków w procesorze, działa błyskawicznie, a na dodatek jest darmowy. 7-zip to w zasadzie pierwszy i główny wybór jeśli chodzi o kompresję i obsługę archiwów.

K-Lite Codec Pack - żeby filmy odtwarzały się prawidłowo

Jeśli chcesz by multimedia na Twoim komputerze z Windows odtwarzały się prawidłowo, to zainstaluj K-Lite Codec Pack. Dostępny jest w kilku wersjach: Basic, Standard, Full oraz Mega.

My najbardziej polecamy wersję Standard, ponieważ oprócz najprzydatniejszych kodeków ma też odtwarzacz MPC-HC i renderer madVR (o których pisaliśmy wyżej) oraz niewielkie narzędzie MediaInfo Lite do wyświetlania szczegółowych informacji o plikach multimedialnych.

Jeśli film na komputerze wyświetla się nieprawidłowo lub wcale, to najprawdopodobniej K-Lite Codec Pack rozwiąże ten problem. Umożliwia też słuchanie muzyki w wielu różnych formatach.

Spotify - muzyka z internetu

A jeśli idziesz z duchem czasu i nie słuchasz muzyki z plików, tylko strumieniujesz ją z internetu, to polecamy Spotify. Jasne, że komfortowe słuchanie to wydatek 19,99 zł miesięcznie, ale za tę niewielką kwotę macie dostęp do kilkudziesięciu milionów utworów.

Jeśli co sekundę przełączalibyście utwór na następny, to zajęłoby wam to każdą sekundę, każdego dnia, tygodnia i miesiąca, przez rok (obecnie już pewnie więcej, bo kolejne utwory dochodzą regularnie).

Aplikację Spotify można zainstalować bezpłatnie na komputerze, smartfonie, tablecie itp. Warto, bo zyskujecie ogrom różnorodnej muzyki oraz komfort słuchania w domu i poza nim.

A jeśli zastanawiasz się co lepsze - Spotify czy Tidal, odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

f.lux - zmniejsza zmęczenie oczu

Korzystasz z komputera niemal przez cały dzień? Pracujesz na nim w biurze, a potem w domu grasz lub oglądasz filmy? Zainstaluj f.lux, by zmniejszyć zmęczenie oczu i polepszyć samopoczucie.

F.lux to aplikacja mała i lekka (nie zużywa wiele zasobów komputera). Działa w tle, zmieniając automatycznie odcień wyświetlacza tak, by redukować zmęczenie wzroku. Ma garść predefiniowanych ustawień i efektów, a dodatkowo możesz ustawić temperaturę obrazu według własnych preferencji.

A bez jakich aplikacji Wy nie możecie się obejść? Dajcie znać w komentarzach.

