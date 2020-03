W opublikowanym na chińskich mediach społecznościowych filmie Xiaomi zaprezentowało bezprzewodowe szybkie ładowanie 40W. Zwolennicy ładowarek bez kabla będą mogli naładować swój telefon w 40 minut.

Bezprzewodowe ładowanie smartfona jest niezwykle wygodne i w ciągu ostatnich lat staje się coraz popularniejsze. Jednak szybkość takiego ładowania pozostawiała często wiele do życzenia. Jednak Xiaomi pokazało spory postęp w poprawie tego problemu.

Bezprzewodowe ładowanie 40W od Xiaomi

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Xiaomi, w 20 minut urządzenie zostało naładowane do 57%, a 40 minut zapewnia pełne naładowanie baterii.

Na poniższym filmie widać demonstrację z zegarem mierzącym czas ładowania. Firma twierdzi, że do prezentacji wykorzystano urządzenie z baterią 4000 mAh.

Największym problemem wydaje się być generowane przez ładowarki bezprzewodowe ciepło, które może doprowadzić do szybszego zużycia baterii. W końcu 40W to naprawdę sporo do udźwignięcia bez kabla. Jednak Xiaomi twierdzi, że ładowarka ma mieć odpowiednie chłodzenie i temperatura nie będzie stanowiła najmniejszego problemu.

Na razie nie ujawniono kiedy będziemy mogli cieszyć się tą technologią. Możliwe, że pojawi się w przyszłych modelach serii Mi. Xiaomi już w przeszłości prezentował opracowane bezprzewodowe ładowanie 30W.

