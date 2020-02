Smartfon może zastąpić klasyczny terminal płatniczy. Słyszymy o tym od dawna, ale teraz wreszcie nabiera to sensu i staje się faktem. Ruszyło wdrażanie technologii PIN on Mobile w Polsce.

Smartfon jako terminal płatniczy – z technologią PIN on Mobile to ma sens

Smartfon jako terminal płatniczy nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem. Technologia SPOS (SoftPOS) istnieje, ale niestety ma dość istotne ograniczenie – przyjmuje płatności jedynie do 50 złotych (innymi słowy: pozwala na realizację transakcji niewymagających potwierdzenia). Problem ten wspólnie postanowiły rozwiązać firmy Fiserv, Visa, Samsung i PayCore. Tak powstało PIN on Mobile.

PIN on Mobile to bazująca na łączności NFC technologia umożliwiająca realizowanie transakcji zbliżeniowych z użyciem kodu PIN, gdzie środkiem płatniczym jest karta, smartfon lub gadżet typu wearable, a terminalem – smartfon przedsiębiorcy. Firma Fiserv opracowała rdzeń rozwiązania, Visa zadbała o możliwość przyjmowania płatności zbliżeniowych, Samsung zajął się technicznym zapleczem mobilnym, a PayCore dostarczyło oprogramowanie EMV zapewniające bezpieczeństwo takich płatności.

Ruszyło wdrażanie w Polsce i na świecie. Chodzi o to, by nikogo nie pominąć

Technologia PIN on Mobile ma być ułatwieniem przede wszystkim dla mikroprzedsiębiorców, którzy dzięki temu będą mogli pozwolić sobie na obsługę bezgotówkowych płatności zbliżeniowych. Na wdrożeniu tego rozwiązania skorzystają także usługodawcy pracujący w terenie, którzy nie będą musieli nosić ze sobą dodatkowego urządzenia, a jedynie smartfon (który i tak pewnie mają zawsze przy sobie).

Rozwiązanie PIN on Mobile pomyślnie przeszło testy bezpieczeństwa. Nic więc nie stało już na drodze, by rozpocząć pilotażowe wdrażanie go w naszym kraju, a także w innych krajach Europy, Bliskiego Wschodu czy Afryki. Celem – jak przekonują firmy, stojące za tym projektem – jest zadbanie o to, by żaden przedsiębiorca nie został pominięty na drodze do rewolucji w sposobie, w jaki płacimy za towary i usługi.

