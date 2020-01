Wedle większości statystyk, Xiaomi to obecnie trzeci/czwarty producent smartfonów na świecie. Jakiś czas temu podjęto decyzję o tym, aby oddzielić markę Redmi, pierwszym smartfonem debiutującym w myśl tego założenia był Redmi Note 7. Teraz Chińczycy zdecydowali się na identyczny krok co do POCO. Linia (chociaż w tym przypadku to nieco przesadzone określenie) sartfonów stworzona w 2018 roku od teraz ma być odrębną marką. Potwierdził to Manu Kumar Jain, CEO Xiaomi India.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.