Z każdej strony słyszymy wskazówki, a ostatnio także zalecenia mówiące o tym, iż najlepiej nie wychodzić z domu i przeczekać niebezpieczny czas pandemii. Wiele serwisów przyłącza się do apeli i zachęca do tego swoich użytkowników. Także Pornhub.

Konto Premium na Pornhub za darmo

Pornhub to najpopularniejszy portal z filmami dla dorosłych, o którym być może słyszeliście od znajomych. Właśnie zdecydował, iż wszyscy zainteresowani (dorośli) mogą za darmo korzystać z konta Premium. W ten sposób Pornhub zachęca do pozostawania w domach, bo jak wiadomo przy odpowiedniej dyscyplinie społecznej możliwe jest znaczne zredukowanie dynamiki rozwoju pandemii. Wcześniej oferta pojawiła się w kilku najbardziej dotkniętych pandemią krajach (Włoszech, Francji i Hiszpanii), teraz rozszerzono ją na cały świat. Obowiązuje do 23 kwietnia.

„Mając na całym świecie prawie miliard osób zamkniętych w domach z powodu pandemii koronawirusa ważne jest, abyśmy pomogli im i zapewnili przyjemny sposób na spędzanie czasu. Mamy nadzieję, że poszerzając naszą ofertę bezpłatnego Pornhub Premium damy ludziom dodatkową motywację do pozostania w domu i spłaszczenia krzywej.” - Corey Price, wiceprezes Pornhub

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020

Pornhub włącza się do walki z pandemią także na inne sposoby

Być może znajomi wspomnieli Wam też, że konto Premium to sporo korzyści w porównaniu do darmowej wersji portalu. Daje dostęp do większej puli materiałów, lepszej jakości i nie irytuje reklamami.

Pornhub angażuje się w walkę z pandemią także na inne sposoby. New York Post podaje, iż Pornhub przekazał już 50 000 masek chirurgicznych pracownikom służby zdrowia z Nowego Jorku, a także 50 000 euro na pomóc kilku organizacjom w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii z przeznaczeniem na zakup maseczek i sprzętu medycznego.

Jednocześnie zarządzający portalem informują, iż zadbają o swoich aktorów w czasie pandemii. Przez cały kwiecień będę przekazywać im 85% przychodów ze sprzedaży wideo z ich udziałem. W normalnych warunkach (gdy aktorzy mogą pracować) otrzymują 65% przychodów ze sprzedaży.

Źródło: @Pornhub, nypost

