Era PlayStation 4 powoli dobiega końca, ale jest jeszcze kilka głośnych tytułów, które rozbudzają ogromne apetyty. Niestety, The Last of Us: Part 2 jeszcze przez dłuższy czas ich nie zaspokoi.

Premiera The Last of Us: Part 2 opóźniona, nowego terminu nie podano

Oczekiwanie na The Last of Us: Part 2 staje się coraz bardziej bolesne. Dopiero pod koniec września zeszłego roku ujawniono, iż datę premiery ustalono na 21 lutego 2020 roku. Nieco później okazało się jednak, że zmieniono plany i zdecydowano się na 29 maja 2020 roku. Niestety, dziś dowiedzieliśmy się, że i ten termin nie zostanie dotrzymany.

W wydanym komunikacie przedstawiciele Naughty Dog poinformowali, iż premiera The Last of Us: Part 2 została opóźniona raz jeszcze. Co może niepokoić, twórcy nie są obecnie w stanie podać nowego terminu oddania gry w ręce graczy.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

The Last of Us: Part 2 dopiero na PlayStation 5?

Nie dziwią w takiej sytuacji pytania związane z najczarniejszym scenariuszem, wedle którego na The Last of Us: Part 2 mielibyśmy czekać aż do momentu, w którym na rynku będzie już PlayStation 5. Oficjalnie powodem opóźnienia premiery jest panująca pandemia koronawirusa, która mogłaby być przeszkodą w dostarczeniu fizycznych egzemplarzy do sklepów i graczy.

Wierzycie, że właśnie o logistykę tu chodzi? A może twórcy wolą poczekać nieco dłużej z racji tematyki gry (świat zniszczony przez epidemię)? Warto też dodać, że prace nad nią nie zostały jeszcze ukończone, chociaż w tym samym komunikacie czytamy, że niewiele do tego brakuje.

Kiedy Waszym zdaniem The Last of Us: Part 2 trafi na rynek?

Źródło: Naughty Dog

Warto zobaczyć również: