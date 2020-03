Optoma wprowadza do swojej oferty dwa projektory 4K o nazwach UHD30 i UHD42. Jednak nie rozdzielczość, a częstotliwość odświeżania obrazu dla sygnału 1080p, która wynosi 240 Hz, będzie najgłośniej reklamowaną ich cechą.

Projektorowa rozdzielczość 4K, nawet jeśli nie jest to natywne 4K, a uzyskiwane przez sprzętowe podbicie rozdzielczości, to ogromna ilość detali na ekranie, którą doceniają nawet wcześniejsi sceptycy. W telewizorach być może mówi się o 8K, ale tez nie każdy widzi różnicę w porównaniu z posiadanym sprzętem 4K. Ceny projektorów z możliwością wyświetlania obrazu 4K są już w zasięgu sporej liczby użytkowników. Biorąc pod uwagę swobodę doboru przekątnej, stać nas na dużo więcej cali z projektora niż z telewizorów, które kupujemy wciąż za małe jak wskazują badania.

Optoma UHD30 i UHD42 do szeroko pojętej domowej rozrywki

Optoma to marka znana każdemu, kto choć raz miał do czynienia z projektorami. Producent urządzeń o bardzo atrakcyjnej relacji cena/możliwości. Jej dwa nowe produkty Optoma UHD30 i UHD 42 to projektory 4K z technologia DLP, które przy pracy z sygnałem 1080p pozwalają odświeżać obraz z częstością 240 Hz. Opóźnienie wejściowe, które deklaruje producent jest bardziej niż wystarczające i wynosi 15,7 ms. Mamy zatem propozycję dla osób, dla których 24,5-calowy monitor 240 Hz do gier to za mało.



Optoma UHD30

Z takimi parametrami można myśleć nie tylko o oglądaniu filmów, ale też komfortowym graniu. Oba projektory są zgodne z technologiami HDR i HLG. Oba mają maksymalna jasność 3400 ANSI lumenów.

Podstawowa różnica pomiędzy nimi to potencjał instalacyjny. Oba maja opcję korekcji zniekształceń trapezowych w pionie i poziomie w zakresie +/- 40 stopni, ale Optoma UHD42 ma dodatkowo opcję pionowego przesunięcia osi obiektywu. Poza tym zoom obiektywu w Optoma UHD30 to 1,1x, a w UHD42 1,3x. Jeśli zatem chcecie mieć większą swobodę w przemieszczaniu projektora lub skalowaniu przekątnej obrazu, to UHD42 będzie lepszym rozwiązaniem. Da większy obraz przy nieco mniejszej odległości od ekranu.



Optoma UHD42

Wydajność lamp, wejścia i wyjścia

Żywotność lamp zastosowanych w każdym z projektorów szacowana jest na 4000 godzin przy korzystaniu z maksymalnej jasności, a 10000 i 15000 godzin przy jednym z trybów Eco. Dodatkowo projektor ma nie przerażać nas hałasem, w specyfikacji widnieje typowa głośność 26 dB.

Optoma zadbała o wszystkie najważniejsze wejścia i wyjścia. Mamy więc:

porty wejścia: HDMI 2.0, HDMI 1.4a 3D, D-Sub (YPbPr/RGB), minijack 3.5mm

porty wyjścia: minijack 3.5mm, złącze cyfrowe S/PDIF, złącze USB typu A z zasilaniem 1.5A

porty kontrolne: serwisowy USB typ A, RS232, wyzwalacz 12V

Projektory mają też wbudowany głośnik 10W i zabezpieczenia przed kradzieżą, w tym przelotkę Kensington przydatną, gdy najdzie nas ochota na instalację projektorów w mniej prywatnym otoczeniu.

Ceny projektorów Optoma

Optoma UHD30 i UHD42 są już dostępne w sprzedaży w cenach odpowiednio 4999 i 6959 złotych. Oprócz dwuletniej gwarancji na produkt, mamy rok lub 1000 godzin gwarancji na źródło światła.

Źródło: Optoma

