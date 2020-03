Telewizory 8K powoli zaczynają trafiać do sklepów, a więc wkrótce też możemy się ich spodziewać w naszych domach. Czy warto jednak płacić więcej za wyższą rozdzielczość, czy może jednak 4K jest w zupełności wystarczające? Sprawdzono to!

Telewizor 8K kontra 4K

Gdyby ktoś postawił przed tobą telewizor 8K i poprosił cię o ocenę jakości obrazu, to pewnie byłaby ona pozytywna i pojawiłaby się sugestia, że to wyższy poziom niż 4K. Ale czy rzeczywiście widać różnicę? Firmy Pixar, Amazon, LG, ASC i Warner Bros. wspólnymi siłami postanowiły to sprawdzić.

Podczas trzech dni trwania eksperymentu 139 osobom zaprezentowano 7 klipów wideo w dwóch wersjach: jedna – w natywnej rozdzielczości 8K (z HDR10), druga – w (przeskalowanym) 4K. Oczywiście respondenci nie wiedzieli, która jest która – ich zadaniem było tylko wskazanie, który wariant (A czy B) wygląda lepiej. Jakie były wyniki?

8K wygląda lepiej. Nie, 4K lepiej. Nie… nie wiem

Każdy uczestnik miał potwierdzoną w badaniu ostrość wzroku i mimo to… treści 8K zostały ocenione minimalnie lepiej niż 4K. Pisząc „minimalnie” rzeczywiście to mamy na myśli. Różnice mieszczą się w zakresie błędu statystycznego i niemal równie często, co „8K wygląda lepiej niż 4K” padało stwierdzenie, że „4K wygląda lepiej niż 8K”.

„Uważam, że powodem, dla którego wiele osób oceniło treści 4K lepiej niż 8K, było tak naprawdę to, że nie widziały one różnicy i po prostu próbowały odgadnąć” – skomentował Michael Zink, wiceprezes ds. technologii w Warner Bros. Jak widać, w 6 na 7 przypadków dominowała odpowiedź „4K i 8K wyglądają tak samo dobrze”.

O ile różnica między Full HD a 4K jest wyraźnie widoczna w przypadku ekranów o przekątnej kilkudziesięciu cali, to z 4K i 8K – jak widać – jest już inaczej. A skoro tak, to…

Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać?

Bo nie da się pominąć faktu, że telewizory 8K są znacznie droższe od tych, które wyświetlają obraz w 4K. Przykładowo: 65-calowy Samsung QLED Q950R (8K) kosztuje 17 999 zł, a równie duży QLED Q90R (4K) – 10 999 zł. Z kolei pierwszy telewizor 8K z panelem OLED, a więc 88-calowy LG 88Z9 został wyceniony na… 130 000 złotych.

Choć trudno wyciągać daleko idące wnioski na podstawie jednego testu, podsumujmy to, co wiemy na obecnym etapie: większość (przebadanych) widzów nie potrafi dostrzec różnicy jakościowej pomiędzy treściami 8K i 4K. Kupowanie telewizora z tej pierwszej kategorii zdaje się więc być średnio opłacalne. Oczywiście rozwój technologiczny jest mile widziany, ale na pytanie o to, czy warto dopłacić już teraz, każdy musi sobie odpowiedzieć sam.

