Telewizory Mogłem jednak wziąć większy - słowa Europejczyka po zakupie telewizora z dnia 2020-03-12

„Kochanie, mogliśmy jednak kupić mniejszy telewizor” – to zdanie, którego prawdopodobnie nikt nigdy nie wypowiedział na serio. Ale w drugą stronę, to co innego. Więcej niż 2 Europejczyków na 3 przyznaje, że następnym razem będzie chciało kupić coś większego.