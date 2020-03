Możliwe, że w przyszłości nasze smartfony będą rozsuwane, a elastyczne ekrany pozwolą nawet na potrójne złożenie. Takie właśnie pomysły telefonów przyszłości przedstawił TCL.

TCL znamy przede wszystkim z jego dobrej jakości telewizorów. Ta chińska firma elektroniczna sporo eksperymentuje z różnymi formami i być może stworzy swoją własną serię nowoczesnych smartfonów, których koncepcje właśnie zaprezentowano.

Telefon składany potrójnie

Ten pomysł może spodobać się fanom składanych smartfonów, jednak na pewno nie będzie to rozwiązanie dla każdego.

Prototyp urządzenia pokazuje spory potencjał. Można korzystać ze standardowego 6,65-calowego smartfona, albo przekształcić go w tablet o rozmiarze 10 cali. Zastosowano dwa rodzaje zawiasów: DragonHinge i ButterflyHinge, które mają zapewnić większą wytrzymałość wyświetlacza.

Dzięki potrójnie składanemu ekranowi producent faktycznie zaoferowałby zamianę telefonu w tablet, a nie tylko w trochę większy telefon, jak miało to miejsce do tej pory. To sprawia, że urządzenie byłoby wielofunkcyjne, chociaż wymagałoby zapewne szeregu aplikacji dostosowanych do działania na trzech wyświetlaczach.

Jednak całość może być dość ciężka, no i oczywiście grubość telefonu byłaby znacznie większa niż w przypadku zwyczajnego smartfona.

Smartfon z wysuwanym ekranem od TCL

Ten model się nie składa, jednak pomysł również jest interesujący. W zaprezentowanym prototypie, elastyczny wyświetlacz wysuwa się przy pomocy wewnętrznych silników i w ten sposób po chwili można cieszyć się większym ekranem o rozmiarze 7,8-cala. Chowając się we wnęce, wyświetlacz zakrzywia się i roluje w tylnej części telefonu, zostawiając do użytku ekran 6,75-calowy. Nie ma tu żadnych pomarszczonych zagięć, więc ekran wygląda dużo lepiej niż w przypadku znanych nam już składanych smartfonów. Znika również problem łamliwych zawiasów.

Natomiast jest szansa na dużą awaryjność takiego ekranu. Dodatkowo nie wyobrażam sobie, co będzie działo się wewnątrz wnęki ukrywającej wyświetlacz, kiedy zwinie się tam ubabrany przez użytkownika.

Na razie nie są znane ani daty premier ani ceny. Można spokojnie założyć, że te urządzenia zdecydowanie nie należałyby do najtańszych oraz sprawiałyby tyle samo (albo i więcej) problemów co modele obecnie dostępne na rynku.

Na razie przedstawiono jedynie pomysły, a prawdziwe urządzenia tak naprawdę jeszcze nie powstały. Składany model nie był działającym telefonem, miał jedynie podstawowego Androida pokazującego jego działanie. Zwijany egzemplarz natomiast miał ekran z... papieru.

Istnieje również szansa, że te koncepcje nigdy nie pojawią się w sprzedaży. Jednak fala popularności składanych smartfonów może sprawić, że rozwijane modele zaczną być produkowane prędzej czy później.

Osoby zainteresowane kolejnymi wersjami smartfonów z elastycznymi ekranami mają więc na co czekać.

Źródło: TCL, TheVerge, SlashGear

