Porównujemy ceny i specyfikacje czterech dostępnych obecnie w Polsce smartfonów ze składanymi i rozkładanymi ekranami. W stawce Huawei Mate Xs, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip i Motorola Razr 2019.

Smartfony ze składanymi lub też rozkładanymi ekranami to nowa kategoria sprzętowe, która dopiero zadomawia się w naszej świadomości. Trzech producentów oferuje obecnie takie produkty. Pomysły są różne. Motorola Razr 2019 stawia na nostalgię i jest nawiązaniem do starej konstrukcji Razr. Samsung w swoim Galaxy Fold zdecydował się na jeden duży ekran i dodatkowy ekran na zewnętrznej ściance dostępny po złożeniu. Z kolei Huawei prezentując Mate Xs, kontynuuje na przekór konkurentowi filozofię jednego wyświetlacza, który można rozłożyć, zwiększając tym samym jego powierzchnie roboczą.



Rozłożony Samsung Galaxy Fold

Każdy pomysł na rozkładany smartfon z dużym wyświetlaczem wart jest uwagi

Każde z tych rozwiązań ma swój urok i amatorów. Motorolę cenimy za atrakcyjne podejście do tematyki vintage, ale musimy pamiętać że zastosowany w niej eSIM to przyjemność nie dla każdego. Obecnie dostępne tylko w Orange. Samsunga doceniamy za dwutorowość i nie oszczędzanie na komponentach. Ten producent oprócz Galaxy Folda ma bowiem w portfolio jeszcze Galaxy Z Flip, który wyglądem przypomina Motorolę Razr 2019, wydajnościowo na solidnych sterydach.

Huawei Mate Xs, czyli pierwszy rozkładany smartfon tej marki, który trafił do Polski też wart jest uwagi. Między innymi dlatego, że pod względem dostępu do głównej przestrzeni roboczej stanowi dokładne przeciwieństwo Galaxy Folda. Konieczność dostosowania się do ekosystemu Huawei zamiast Google jest kłopotliwa, ale też stanowi ciekawe wyzwanie.

Główny, czyli duży, ekran w Mate Xs jest bowiem cały czas aktywny po uruchomieniu. Domyślnie aktywna jest jedna jego część, a po rozłożeniu rozszerza się ona do prawie kwadratowego wyświetlacza. Ta druga nieaktywna standardowo część ekranu może być aktywowana w trybie fotografowania dla podglądu, ale teoretycznie daje się na niej uruchomić też pulpit.



Złożony i rozłożony Huawei Mate Xs

W Samsungu Galaxy Fold główny ekran nie jest aktywny stale. Po złożeniu się wyłącza, a my możemy pracować na niewielkim dodatkowym zewnętrznym wyświetlaczu. Ma to swoje zalety, bo ten najważniejszy ekran jest chroniony gdy nie jest nam potrzebny, ale też dodatkowy ekran Folda nie dorasta do pięt właściwemu wyświetlaczowi.

Motorola i Samsung Z Flip to typ smartfonów z klapką, w których prawie cała wewnętrzna cześć jest wyświetlaczem. Zewnętrzne niewielkie ekraniki pełnia jedynie rolę pomocniczą.

Każdy z tych smartfonów jest bardzo drogą zabawką. Znamy cenę Motoroli i Samsungów, dziś poznaliśmy oficjalną cenę Huawei.

Rusza sprzedaż Huawei Mate Xs w Polsce - jak prezentuje się cenowo na tle innych konstrukcji?

Za Motorolę Razr 2019 zapłacimy dziś 7299 zł. O prostszej sylwetce, ale z dużo lepszymi komponentami Samsung Galaxy Z Flip to wydatek 6600 zł. Sugerowana cena Samsung Galaxy Fold to 9000 zł, choć w sklepach znajdziemy oferty droższe o 1000 czy nawet 2000 złotych.

Huawei Mate Xs w cenie 9999 złotych będzie dostępny od 16 marca 2020 roku. To czyni go najkosztowniejszym w stawce.

Huawei udało się zbić cenę Mate Xs do poziomu poniżej 10000 złotych, choć tylko o złotówkę

Wytrzymałość wyświetlacza to w dużym stopniu cecha indywidualna

Każdy składany smartfon jest obecnie obiektem dyskusji na temat wytrzymałości konstrukcji, a szczególnie wyświetlacza. Każdy z producentów określa ją definiując liczbę cykli otwarcia zamknięcia na podstawie testów. Ale nie tylko w ten sposób elastyczny wyświetlacz poddawany jest działaniu sił zewnętrznych. Ekran możemy też naciskać, zarysować, wygiąć w sposób nieprzewidziany w specyfikacji.



Złożony Huawei Mate Xs - prawie jak zwykły smartfon

Dlatego moim zdaniem na wytrzymałość wyświetlacza w ostatecznym rozrachunku ogromny wpływ będziemy mieli my sami. Motorola Razr i Samsung Galaxy Z Flip zawsze będą rozkładane jeśli chcemy na nich dłużej pracować. Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate Xs niekoniecznie, choć wydaje się, że Fold częściej dostąpi tego zaszczytu, bo w złożonej konfiguracji Huawei Mate Xs poza grubością niczym nie różni się od zwykłego topowego smartfona.

Porównanie specyfikacji

Wiemy, że Huawei Mate Xs jest najdroższym smartfonem ze składanym wyświetlaczem. Czy też najlepszym? Odpowiedź nie jest prosta, bo smartfony są tak różne, że istotne będą tu nasze gusta użytkownika. Ale możemy ocenić je na sucho porównując specyfikacje.

Huawei Mate Xs Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Z Flip Motorola Razr Wymiary - złożony 161,3 x 146,2 x 5,4 mm 160,9 x 117,9 x 6,9 mm 167,3 x 73,6 x 7,2 mm 94 x 72 x 14 mm Wymiary - rozłożony 161,3 x 78,5 x 11 mm 160,9 x 62,9 x 15,5 mm 87,4 x 73,6 x 17,3 mm 172 x 72 x 6,9 mm Waga 300 g 263 g 183 g 205 g System operacyjny Android 10 / EMUI 10 (HMS) Android 9 / One UI (GMS) Android 10 / One UI 2 (GMS) Android 9 (GMS) Ekran » 8" (rozłożony) / 2200 x 2480 px

» 6,6" (złożony) / 1148 x 2480 px

» AMOLED » 7,3" (główny) / 1536 x 2152 px

» 4,6" (pokrywa) / 720 x 1680 px

» Dynamic AMOLED (główny) / Super AMOLED (pokrywa) » 6,7" (główny) / 1080 x 2636 px

» 1,1" (pokrywa) / 112 x 300 px

» Dynamic AMOLED (główny) / Super AMOLED (pokrywa) » 6,2" (główny) / 876 x 2142 px

» 2,7" (pokrywa) / 600 x 800 px

» P-OLED (główny) / G-OLED (pokrywa) Procesor » 8 rdzeni

» Kirin 990 5G

» GPU: Mali-G76 MP16 » 8 rdzeni

» Snapdragon 855

» GPU: Adreno 640 » 8 rdzeni

» Snapdragon 855+

» GPU: Adreno 640 » 8 rdzeni

» Snapdragon 710

» GPU: Adreno 616 Pamięć » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 512 GB

» miejsce dla karty NM » RAM: 12 GB

» Wbudowana: 512 GB » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 256 GB » RAM: 6 GB

» Wbudowana: 128 GB Bateria (dwa moduły) 4500 mAh

ładowanie 65W 4380 mAh

ładowanie 15W

ładowanie bezprzewodowe 15W

funkcja powerbank 9 W 3300 mAh

ładowanie 15 W

ładowanie bezprzewodowe 2510 mAh

ładowanie 15 W Aparat / kamera » 40 Mpx (podstawowy)

» 16 Mpx (ultraszerokokątny)

» 8 Mpx (tele x3)

» brak przedniego (używa tylne)

» OIS

» nagrywanie filmów 4K UHD 30 kl/s » 12 Mpx (podstawowy)

» 16 Mpx (ultraszerokokątny)

» 12 Mpx (tele x2)

» 10 Mpx + 8 Mpx (przód)

» 10 Mpx (pokrywa)

» OIS

» nagrywanie filmów 4K UHD 30 kl/s » 12 Mpx (podstawowy)

» 12 Mpx (ultraszerokokątny)

» 10 Mpx (pokrywa)

» OIS

» nagrywanie filmów 4K UHD 60 kl/s » 16 Mpx (podstawowy)

» aparat do detekcji głębi

» 5 Mpx (pokrywa)

» nagrywanie filmów 4K UHD 30 kl/s Internet » 4G LTE

» Wi-Fi 802.11 ac

» dual SIM (hybrydowy) » 4G LTE

» Wi-Fi 802.11 ax

» nanoSIM / eSIM » 4G LTE

» Wi-Fi 802.11 ac

» nanoSIM / eSIM » 4G LTE

» Wi-Fi 802.11 ac / dwuzakresowe

» eSIM Komunikacja i złącza » Bluetooth 5.0

» NFC

» USB 3.1 typ C

» GPS

» port IR » Bluetooth 5.0

» NFC

» USB 3.1 typ C

» GPS » Bluetooth 5.0

» NFC

» USB 3.1 typ C

» GPS » Bluetooth 5.0

» NFC

» USB typ C

» GPS Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych (bok obudowy)

» tylko jeden ekran o dzielonej przestrzeni aktywnej » czytnik linii papilarnych (bok obudowy)

» głośniki stereo

» w pełni funkcjonalny dodatkowy ekran » czytnik linii papilarnych (bok obudowy) » czytnik linii papilarnych (przód)

» odporność na zachlapanie

» nie obsługuje zwykłych kart SIM

Jak widać, najatrakcyjniejszy cenowo, ale też całościowo ze względu na dobre komponenty, jest Samsung Galaxy Z Flip. Motorola Razr wciąż robi na mnie ogromne wrażenie i pewnie jeszcze o niej usłyszymy, ale w dłuższym rozrachunku to raczej produkt dla miłośników historii i to nie tak odległej w czasie.

Natomiast jeśli chcemy mieć smartfon-tablet, z dużym ekranem po rozłożeniu to moim zdaniem mamy w tej chwili remis. Z jednej strony Huawei Mate Xs jest atrakcyjniejszym wizualnie produktem niż Samsung Galaxy Fold, ale dla wielu osób konieczność korzystania z HMS może być gorzką pigułką, której nie zdołają przełknąć.

