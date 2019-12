Obudowy Obok tych obudów firmy Chieftec nie przejdziesz obojętnie. Zakład? 2019-12-30 opublikowano przez redakcja w dniu

Obudowy firmy Chieftec w ciągu ostatnich lat przeszły ogromną metamorfozę - z niepozornych skrzynek stały się efektownymi i przemyślanymi konstrukcjami, których nie powstydzi się żaden gracz.

Na naszych łamach często goszczą produkty firmy Chieftec i doskonale zdajemy sobie sprawę z progresu jaki nastąpił w obudowach i zasilaczach tej firmy. Dziś przedstawimy wam kilka najciekawszych obudów tej firmy, które powinny znaleźć uznanie nie tylko graczy - ceniących efektowny wygląd - ale i również użytkowników, którzy poszukują bardziej stonowanego wzornictwa. Przy okazji nie zapomnijcie zerknąć do naszego zestawienia polecanych obudów gamingowych.

Obudowy komputerowe firmy Chieftec

W tym krótki zestawieniu znalazło się pięć obudów - trzy z nich to modele gamingowe, które cieszą oko podświetleniem i efektownym designem, a dwie trafią w gusta mniej wymagających użytkowników.

Chieftronic M1 (GM-01B-OP)

Chieftronic M1 to wyjątkowa, dwukomorowa obudowa przeznaczona dla płyt głównych formatu mATX oraz mini ITX. Pozwala ona więc stworzyć niewielki, ale wydajny komputer gamingowy. Producent zadbał, by z przodu można było zainstalować również chłodnicę o wymiarach do 280 milimetrów. Poza tym w środku znajdziemy miejsce na dwa urządzenia 3,5 cala oraz dwa urządzenia 2,5 cala (lub cztery 2,5 cala). Pomimo relatywnie niewielkich rozmiarów obudowa zmieści w sobie chłodzenia procesora o wysokości do 180 milimetrów i karty graficzne o długości do 320 milimetrów.

Uwagę zwracają nie tylko przeszklone panele (boczny i górny panel), ale przede wszystkim dwie podświetlane listwy RGB z przodu oraz jeden wentylator RGB (zainstalowany z tyłu). Podświetleniem możemy sterować za pomocą pilota. Nieźle, prawda?

Chieftronic G1 (GR-01B-OP)

Z kolei Chieftronic G1 znajdzie swoich amatorów wśród graczy, którzy chcą zbudować komputer w oparciu o klasyczną płytę główną formatu ATX. Podobnie jak w poprzednim modelu znajdziemy tu dwie listwy RGB z przodu, podświetlany wentylator z tyłu oraz pilot do sterowania efektami. Większa ilość miejsca pozwala na instalację na dole chłodnicy o wymiarach 360 milimetrów, ale warto zauważyć, że jedynie w połączeniu z płytą główną formatu mATX lub mini-ITX. Równocześnie z przodu można zainstalować chłodnicę o maksymalnych wymiarach do 280 milimetrów.

Zmieszczą się tu nawet największe i najbardziej wydajne karty graficzne, bowiem maksymalną długość określono na 400 milimetrów. Nie zabrakło tu oczywiście bocznego panelu z hartowanego szkła, dzięki któremu można podziwiać wnętrze obudowy.

Chieftec Stallion II (GP-02B-OP)

Stallion II ze stajni Chiefteca zwraca uwagę przede wszystkim dwoma przeszklonymi panelami z hartowanego szkła oraz czterema podświetlanymi wentylatorami w standardzie. Efekt naprawdę dobi wrażenie. Ciekawostką jest dołączony pilot, dzięki któremu możemy ustawiać tryby kolorów na wentylatorach Rainbow RGB.

W środku zmieszczą się płyty główne standardu ATX (lub oczywiście mniejsze), cztery urządzenia 2,5 cala i dwa urządzenia 3,5 cala. Przemyślana konstrukcja pozwala na instalację z przodu chłodnicy nawet o wymiarach do 360 milimetrów, a z góry do 280 milimetrów.

Z przodu wyprowadzono cztery porty USB, z czego dwa standardu 3.1 Gen1 i dwa standardu 2.0. Oczywiście nie zabrakło również portów mini-jack do obsługi słuchawek i mikrofonu.

Chieftec HAWK (AL-02B-OP)

Obudowa Chieftec Hawk to z kolei propozycja dla użytkowników, którzy potrzebują prostej, eleganckiej obudowy, która jest pozbawiona światełek i zbędnych bajerów. Jej przód wykonany jest z aluminium, producent zadbał również o wygodne zarządzanie kablami oraz filtry przeciwkurzowe.

Obudowa mieści w sobie standardowe płyty typu ATX, z przodu wyprowadzono trzy porty USB (z czego dwa w wersji 3.1 Gen1), a w środku znalazło się miejsce dla jednego urządzenia 5,25 cala, dwóch 3,5 cala oraz dwóch 2,5 cala. Maksymalną wysokość chłodzenia CPU określono na 166 milimetrów, a długość karty graficznej na 349 milimetrów.

Chieftec BT-06B-250VS

To propozycja dla użytkowników, którzy chcą zbudować miniaturowy komputer oparty na płycie głównej formatu mini-ITX. Ta niewielka konstrukcja o wymiarach 240 mm x 135 mm x 323 mm zmieści w sobie między innymi dwa napędy 2,5 cala oraz jeden 3,5 cala. Z przodu wyprowadzono dwa porty USB 3.0 (3.1 Gen1) oraz wyjścia słuchawek i mikrofonu.

Warto zauważyć, że obudowa ta oferuje miejsce na pełnowymiarową kartę graficzną (dwuslotową) i instalację chłodzenia na procesor w wysokości do 110 milimetrów, a więc można w niej zmieścić wszystko czego nam potrzeba.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Chieftec

