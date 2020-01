Radeon RX 5600 XT to kolejny przedstawiciel generacji Navi, który ma zainteresować grających w Full HD. Klienci będą mogli wybierać spośród kilkunastu niereferencyjnych wersji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami AMD, na rynku debiutuje Radeon RX 5600 XT – karta graficzna Navi ze średniego segmentu, idealna do grania w rozdzielczości Full HD. Nowy model od razu pojawił się w niereferencyjnych wersjach, więc przygotowaliśmy przegląd takich konstrukcji.

Specyfikacja karty graficznej Radeon RX 5600 XT

Radeon RX 5600 XT bazuje na układzie graficznym Navi 10 z 2304 jednostkami cieniującymi, 144 jednostkami teksturującymi i 64 jednostkami rasteryzującymi. W odróżnieniu od modelu Radeon RX 5700, producent udostępnił tylko 6 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Model Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5700 Generacja Navi / 7 nm Navi / 7 nm Navi / 7 nm Układ graficzny Navi 14 Navi 10 Navi 10 Procesory strumieniowe 1408 2304 2304 Jednostki teksturujące 88 144 144 Jednostki rasteryzujące 32 64 64 Taktowanie rdzenia (Base/Game/Boost) 1607/1717/1845 MHz 1130/1375/1560 MHz 1465/1625/1725 MHz Moc obliczeniowa 5,20 TFLOPS 7,19 TFLOPS 7,95 TFLOPS Pamięć wideo 4 / 8 GB GDDR6 128-bit 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 12 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 288 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 130 W (8 pin) 150 W (8-pin) 180 W (6+8 pin) Cena $169 (4GB)

$199 (8GB) $279 $349

Nowa karta pracuje z niższymi taktowaniami, dzięki czemu cechuje się obniżonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną (TDP oszacowano na 150 W, a dodatkowe zasilanie doprowadza 8-pinowa wtyczka PCIe PEG). Większość modeli pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami, więc oferuje ciut lepsze osiągi.

Producenci przyspieszyli karty Radeon RX 5600 XT

W praktyce sprawa wygląda ciekawiej, bo, zaraz przed rynkową premierą 5600 XT, producenci zdecydowali jeszcze bardziej podkręcić swoje karty (niektórzy już udostępnili nowe BIOSy, inni powinni zrobić to wkrótce). Zamiast >1600 MHz na rdzeniu i 12 000 MHz na pamięciach, najlepsze modele osiągają ponad 1700 MHz na rdzeniu i 14 000 MHz na pamięciach. Wyższe zegary rzecz jasna przekładają się na jeszcze lepsze osiągi, ale odbijają się na zwiększonym zapotrzebowaniu na energię.

Skąd taka decyzja? Wygląda na to, że AMD zaczęło się obawiać konkurencyjnych modeli Nvidii i zachęciło producentów do przyspieszenia nowego Radeona. Lepiej dla nas! Gdzie dwóch się bije, tam klient korzysta :).

Jak wypada Radeon RX 5600 XT?

Radeon RX 5600 XT był reklamowany jako karta do grania w 1080p w najwyższych ustawieniach graficznych. Nowy model rzeczywiście oferuje tutaj bardzo dobre osiągi, niejednokrotnie pokonując konkurencyjne modele GeForce GTX 1660 Ti i GeForce RTX 2060. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszej premierowej recenzji.

Przegląd kart graficznych Radeon RX 5600 XT

Radeon RX 5600 XT jest dostępny w sprzedaży od dzisiaj. Najtańsze wersje kosztują poniżej 1300 złotych, ale za te lepsze trzeba będzie wydać kilkadziesiąt lub kilkaset złotych więcej (mówimy więc o poziomie zbliżającym się do GeForce RTX 2060 lub tańszych wersji Radeona RX 5700).

Co istotne, na rynku są dostępne tylko niereferencyjne wersje. Karty bardzo często pracują z podniesionymi zegarami i wykorzystują autorskie chłodzenie (zwykle są to konstrukcje znane z modeli Radeon RX 5700). Jest więc w czym wybierać. Zresztą zobaczcie sami.

ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Topowa wersja firmy ASRock. Producent kusi mocno podniesionymi zegarami i rozbudowanym chłodzeniem z półpasywnym trybem pracy. Phantom Gaming D3 to też jedna z efektowniejszych konstrukcji (nie zabrakło podświetlenia Polychrome SYNC). Producent udostępnił BIOS z podniesionymi zegarami. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC to pomniejszona wersja modelu Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC. Karta pracuje z nieco niższymi taktowaniami (jest też BIOS zwiększający zegary). Do chłodzenia wykorzystano mniejszy cooler z dwoma wentylatorami. Model firmy ASRock zalicza się do efektowniejszych wersji. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger 6G OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Podstawowa propozycja od firmy ASRock. Karta wykorzystuje chłodzenie z dwoma wentylatorami, które nie wygląda aż tak efektownie jak modele Phantom Gaming. Taktowania też są niższe, aczkolwiek producent udostępnił BIOS zwiększający osiągi. Pokaż produkt

ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT OC 6G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jedna z najlepszych i najdrożśzych wersji Radeona RX 5600 XT. Model ASUS ROG Strix wykorzystuje potężne chłodzenie z półpasywnym trybem pracy. Nie zabrakło też podświetlenia (ASUS Aura Sync). Możemy liczyć na bardzo mocno podniesione taktowanie rdzenia (pamięci pozostały nietknięte). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1770 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

ASUS TUF3 Radeon RX 5600 XT EVO OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Model ASUS TUF3 nie wygląda aż tak efektownie jak ROG Strix, ale też oferuje dobre chłodzenie - producent zastosował 3-slotową konstrukcję z trzema dużymi wentylatorami. Producent mocno podniósł taktowanie rdzenia, ale pamięci pozostały na standardowym poziomie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0, PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1770 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G wyróżnia się potężnym chłodzeniem WindForce 3X (z półpasywnym trybem pracy). Karta pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami. Dodatkowo na stronie producenta dostępny jest nowy BIOS, który podnosi taktowanie rdzenia i pamięci VRAM. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gigabyte Radeon RX 5600 XT WindForce OC 6G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gigabyte Radeon RX 5600 XT z mniejszym chłodzeniem WindForce 2X - wykorzystuje ono dwa wentylatory, ale nadal mamy do czynienia z półpasywną konstrukcją. Producent podniósł taktowanie rdzenia i pamięci. Gigabyte Radeon RX 5600 XT WindForce OC 6G to jedna z tańszych wersji dostępnych w sprzedaży. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gaming X to topowa propozycja od firmy MSI. Na uwagę zasługuje rozbudowane chłodzenie Twin Frozr 7, które zapewnia dobrą wydajność i wyską kulturę pracy (w spoczynku pozostaje wyłączone). Karta pracuje z podniesionym taktowaniem GPU. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC to jedna z tańszych wersji Radeona RX 5600 XT. Producent zastosował chłdozenie z dwoma wentylatorami (bez półpasywnego trybu pracy). Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary, ale jest to raczej symboliczne przyspieszenie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1600 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Devil









4,5/5 Ocena benchmark.pl PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Devil to topowa wersja akceleratora, która została mocno podkręcona (niedawno udostępniono nowy BIOS z wyższymi zegarami dla GPU i VRAM. Do chłodzenia wykorzystano 3-slotoy cooler z dwoma dużymi wentylatorami. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1750 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niżej w ofercie producenta plasuje się model Red Dragon. Karta nie wygląda tak efektownie jak model Red Devil, ale też pracuje z mocno podniesionymi taktowaniami (jest nowy BIOS zwiększający zegary rdzenia i pamięci). Na karcie zainstalowano cooler z dwoma wentylatorami. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

PowerColor Radeon RX 5600 XT









4,5/5 Ocena benchmark.pl Podstawowa wersja firmy PowerColor. Na karcie zainstalowano nieduże chłodzenie z dwoma wentylatorami, taktowania pozostały na standardowym poziomie. Specyfikacja sugeruje, że będzie to jedna z tańszych wersji Radeona RX 5600 XT. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC









4,7/5 Ocena benchmark.pl Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC wyróżnia się autorskim chłodzeniem Dual-X z dwoma dużymi wentylatorami. Karta pracuje z podniesionymi zegarami (niedawno udostępniono nowy BIOS, który podnosi taktowanie rdzenia i pamięci). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1750 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Zobacz recenzję Pokaż produkt

XFX Radeon RX 5600 XT 6GB Thicc III Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl XFX Radeon RX 5600 XT 6GB Thicc II Pro to jedna z najpotężniejszych kart w naszym zestawieniu. Zastosowane chłodzenie wykorzystuje trzy wentylatory. Producent zdecydował się na mocne podniesienie częstotliwości rdzenia (pamięć ma standardowe 12 000 MHz). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1759 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

XFX Radeon RX 5600 XT 6GB Thicc II Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wersja Thicc II Pro wykorzystuje mniejsze chłodzenie z dwoma wentylatorami. Druga różnica to niższe taktowania - 1620 MHz dla rdzenia i 12 000 MHz dla pamięci. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Źródło: AMD, ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX

