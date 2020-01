Radeon RX 5600 XT to jedna z najciekawszych kart graficznych ze średniego segmentu wydajnościowego. Jak wypada na tle konkurencji? Możecie to sprawdzić w naszym rankingu GPU.

W końcu się doczekaliśmy! Radeon RX 5600 XT oficjalnie zadebiutował na rynku i mocno namieszał w średnim segmencie wydajnościowym. Nowy model jest też dostępny w naszym rankingu GPU.

Ranking GPU to miejsce, w którym możecie sprawdzić specyfikację i porównać parametry kart graficznych. Zestawienie obejmuje najnowsze modele ze stajni Nvidii i AMD, więc ułatwi mniej doświadczonym czytelnikom podjęcie decyzji o modernizacji lub zakupie nowego komputera.

Radeon RX 5600 XT – jak wypada na tle konkurencji?

RX 5600 XT bazuje na układzie graficznym AMD Navi 10 z 36 blokami CU (2304 SP) i dysponuje 6 GB pamięci GDDR6 192-bit. Co warto podkreślić, większość dostępnych modeli została fabrycznie podkręcona, więc oferuje lepsze osiągi w grach.

Nowy Radeon ma stanowić konkurencję dla modeli Nvidia Turing ze średniego segmentu - przy standardowych zegarach jest wydajniejszy od GeForce GTX 1660 Ti, a podkręcone wersje nieznacznie pokonują GeForce RTX 2060. Jeżeli jesteście zainteresowani dokładnym porównaniem, odsyłamy do testu modeli Sapphire Pulse OC i Gigabyte Gaming OC.

Cisza przed burzą…

Wygląda na to, że jesteśmy po premierze wszystkich kart graficznych Nvidia GeForce RTX 20/GTX 16 i AMD Radeon RX 5000. Nie oznacza to jednak, że producenci spoczęli na laurach. Jest wręcz przeciwnie! Wiemy, że Nvidia przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji akceleratorów – Ampere, a AMD ma zamiar zaatakować topowy segment układem Big Navi. Kolejne miesiące zapowiadają się baaardzo ciekawie.

Źródło: inf. własna

Warto zobaczyć również: