Jeszcze do niedawna nikt nawet nie marzył o tak potężnym procesorze. Teraz 64-rdzeniowy/128-wątkowy układ Ryzen Threadripper można zamontować nawet w domowym komputerze... pod warunkiem, że będziecie w stanie wyłożyć sporo pieniędzy.

Ostatnie miesiące były wyjątkowo obfite w premiery procesorów – na rynku pojawiły się m.in. topowe modele AMD Ryzen Threadripper 3960X i 3970X, które znalazły się na podium naszego rankingu CPU. Nie musieliśmy jednak długo czekać na pojawienie się nowego lidera wydajności.

Nowy lider wydajności rankingu procesorów

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, pozycję lidera wydajności przejął Ryzen Threadripper 3990X – to 64-rdzeniowy/128-wątkowy model, który został zaprojektowany z myślą o stacjach roboczych. Jeszcze do niedawna tak potężna konstrukcja nie śniła się największym entuzjastom. Teraz można ją mieć nawet w "zwykłym" komputerze pod biurkiem... o ile będziecie w stanie zapłacić za sprzęt kilkadziesiąt tysięcy złotych (sam procesor kosztuje prawie 19 000 zł!).



AMD Ryzen Theadripper 3990X - nowy lider rankingu procesorów

Nowy procesor AMD nie ma sobie równych jeżeli chodzi o wydajność w wielowątkowych zastosowaniach (tutaj potrafi pokonać nawet dwa 28-rdzeniowe układy Intel Xeon typowo dla serwerów). Warto jednak pamiętać, że nie każde oprogramowanie obecnie jest przygotowane na tak rozbudowaną konstrukcję.

Cena procesora może szokować. Należy jednak pamiętać, że to produkt dla wąskiego grona odbiorców, którzy budują stację roboczą do pracy - zakup jednostki będzie więc inwestycją, która ma się zwrócić z nawiązką.

Wkrótce nowe procesory w rankingu procesorów

Ranking CPU to przydatne narzędzie, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje o procesorach – parametry, wydajność i ceny. Zestawienie pozwala porównać ze sobą dwie dowolne jednostki, co ułatwi modernizację lub zakup nowego komputera. Zachęcamy też do odwiedzenia oficjalnego wątku na naszym forum, gdzie możecie zgłaszać swoje uwagi i propozycje.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Nowy rok może być jeszcze bogatszy w premiery procesorów. Wiemy, że Intel przygotowuje się do wypuszczenia jednostek Comet Lake, a w późniejszym terminie mają również zadebiutować desktopowe układy AMD Ryzeny 4000, które będą bazować na nowej mikroarchitekturze Zen 3. Nie spodziewamy się jednak, że w tym roku pojawi się coś co mogłoby zagrozić 3990X.

Źródło: inf. własna, AMD

Zobacz inne newsy o procesorach: