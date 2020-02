Oto i on! Na rynku oficjalnie zadebiutował Ryzen Threadripper 3990X – najwydajniejszy procesor dla komputerów stacjonarnych. Topowa jednostka AMD jest tak dobra, że… niektóre aplikacje nie są w stanie wykorzystać jej pełnego potencjału.

AMD Ryzen Threadripper 3990X – specyfikacja najwydajniejszego procesora

Jeżeli śledzicie nasze newsy, specyfikacja procesora nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Ryzen Threadripper 3990X został wyposażony w 64 rdzenie i 128 wątków o taktowaniu 2,9 GHz (do 4,3 GHz w trybie Boost). Oprócz tego przewidziano 4-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200, 256 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) oraz kontroler z 72 liniami PCI-Express 4.0.

Model AMD Ryzen Threadripper

3960X AMD Ryzen Threadripper

3970X AMD Ryzen Threadripper

3990X Generacja Threadripper

Zen 2 / 7 nm Threadripper

Zen 2 / 7 nm Threadripper

Zen 2 / 7 nm Podstawka AMD sTRX4 AMD sTRX4 AMD sTRX4 Rdzenie/wątki 24/48 32/64 64/128 Taktowanie bazowe 3,8 GHz 3,8 GHz 2,9 GHz Taktowanie Max Boost 4,5 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz Pamięć L2 24x 512 KB 32x 512 KB 64x 512 KB Pamięć L3 128 MB 128 MB 256 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(4-kanałowy) DDR4-3200

(4-kanałowy) DDR4-3200

(4-kanałowy) Kontroler PCIe 72x PCIe 4.0 72x PCIe 4.0 72x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 280 W 280 W 280 W Cena 1399 dolarów 1999 dolarów 3990 dolarów

Procesor cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 280 W, a do jego chłodzenia zalecane jest wykorzystanie dobrego zestawu AiO (co najmniej w rozmiarze 240 mm). Realnie należy się liczyć z poborem mocy na poziomie 400 - 450 W - biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z 64-rdzeniową jednostką, jest to stosunkowo niewielka wartość (podobnym poborem mocy cechują się 32-rdzeniowe Threadrippery).

Warto również wspomnieć, że na obsługę „64-rdzeniowca” są gotowe wszystkie płyty główne TRX40 (konieczna jest tylko aktualizacja BIOS-u do najnowszej wersji z mikrokodem AGESA 1.0.0.3). Firma ASUS postanowiła jednak wyjść naprzeciw entuzjastom i dodatkowo przygotowała ulepszone konstrukcje z mocniejszą sekcją zasilania.

Wydajność procesora AMD Ryzen Threadripper 3990X

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, to właśnie dzisiaj Ryzen Threadripper 3990X oficjalnie zadebiutował na rynku. W związku z tym sieci pojawiły się też pierwsze testy wydajności.

No i tutaj pojawia się pierwszy problem, bo… pod Windowsem nie wszystkie aplikacje potrafią wykorzystać potencjał tak rozbudowanej jednostki. Jeżeli jednak oprogramowanie wykorzystuje potencjał tak wielu wątków, wydajność jest po prostu miażdżąca. Zainteresowanych pełnym testem odsyłamy do artykułu na Guru3D.

Dużo lepiej wygląda sytuacja pod Linuksem – tutaj 64-rdzeniowy Threadripper w większości przypadków pokonuje dwa 28-rdzeniowe modele Xeon Platinum 8280 (w 5-krotnie wyższej cenie). Szczegóły znajdziecie w teście na Phoronix.

Ryzen Threadripper 3990X to najwydajniejszy i najdroższy procesor dla komputerów PC

Ryzen Threadripper 3990X to procesor, który wyprzedza swoją epokę. Jednostka zainteresuje najbardziej wymagających klientów, którzy składają potężną stację roboczą np. do renderingu 3D, edycji wideo czy tworzenia efektów graficznych – są to zastosowania, gdzie będzie można wykorzystać potencjał wielu wątków, a lepsza wydajność przełoży się na szybciej wykonaną pracę.

Warto brać to pod uwagę przy wycenie jednostki. 64-rdzeniowy Threadripper kosztuje około 20 000 złotych, więc jest też najdroższym procesorem dla komputerów stacjonarnych. Cała stacja robocza może kosztować 2- - 3-krotnie więcej. Dużo? I tak i nie. Jeżeli sprzęt będzie na siebie pracować, cena powinna się zwrócić z nawiązką.

Źródło: AMD, Guru3D, Phoronix

