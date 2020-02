Rockstar nie zasypuje rynku nadmiarem gier, ale gdy już o cokolwiek się pokusi, zazwyczaj kończy się na rozmowach o wielkim hicie. W tym świetle nie dziwi wyczekiwanie jakichkolwiek informacji i szybkie dorabianie teorii do każdego, nawet małego kroku producenta.

Tajemnicze grafiki na stronie Rockstar

Tym razem spory szum wywołały grafiki, jakie pojawiły się na oficjalnej stronie Rockstar. Pierwsza to kobieta-robot przytulająca się do logo producenta i szampan w tle. Błyskawiczne poddano całość analizie w głównej mierze skupiając się na butelce szampana, dostrzegając rocznik - 1998.

Pierwszy strzał to oczywiście nowa gra z akcją osadzoną w tym czasie. Tonujący nastroje przypominają jednak, że jest to rok, w którym oficjalnie powstało studio Rockstar.

What ever game it is, will take place in the 90s pic.twitter.com/c2nuRhitpQ — Warlord (@RealGeneralCaos) February 27, 2020

GTA 6? Niekoniecznie. To może chociaż Bully 2

Tajemnicą poliszynela są prace nad GTA 6. Niektóre poszlaki wskazują, iż trwają one od 2017 roku. Trudno jednak nastawiać się na oficjalną zapowiedź. Z bardzo prostego powodu - pieniędzy. Kilkanaście dni temu przypominaliśmy, że GTA 5 ma już prawie siedem lat, a mimo tego notuje rewelacyjne wyniki sprzedaży. Ostatnie dziewięć miesięcy przyniosło 10 mln sprzedanych egzemplarzy i widać potencjał na kolejne. Zapowiedź GTA 6 mogłaby znacznie zredukować zainteresowanie GTA 5, a przecież nie zabija się dojnej krowy. Jakkolwiek to niewysublimowane porównanie.

Druga grafika to z kolei logo producenta w nietypowej formie, stylizowane na plakaty z lat 70. Tutaj mało kto widzi cokolwiek nawiązującego do GTA, zdecydowanie bardziej wielu osobom pasuje to do Bully 2. A to podobno drugi projekt rozwijany obecnie przez Rockstar.

Zapewne sprawa wyjaśni się w najbliższym czasie. Macie swoją interpretację omawianych grafik?

Źródło: vg247, @RealGeneralCaos

