10 milionów sprzedanych egzemplarzy to wynik, którego wielu – nawet głośnym – tytułom nie udaje się osiągnąć przez cały czas obecności na rynku. A tyle właśnie sztuk gry GTA 5 rozeszło się ...w ciągu ostatnich 9 miesięcy! Produkcja w tym roku świętuje już swoje siódme urodziny.

GTA V to jedna z najlepiej sprzedających się gier w historii. I tempo nie spada

Grand Theft Auto 5 to niezaprzeczalnie jeden z największych hitów świata gier. Raz, że spotkał się z olbrzymim uznaniem – tak ze strony recenzentów, jak i samych graczy, zresztą pozostaje w czołówce najlepiej ocenianych produkcji wszech czasów. Dwa – sprzedaje się wyśmienicie i w ciągu tych (jeszcze niespełna) siedmiu lat znalazł ponad 120 milionów nabywców, a tempo praktycznie nie spada. Co więcej, GTA V znajduje się na podium bestsellerów, przegrywając jedynie z Tetrisem i Minecraftem.

Jednym z powodów, dla których Grand Theft Auto V wciąż tak dobrze się sprzedaje, jest sieciowy moduł GTA Online, który przyciągnął rzesze fanów i trzyma je przy sobie po dzisiaj. Firma Take-Two Interactive pochwaliła się nawet, że ubiegłoroczny grudzień był pod względem finansowym najlepszy od dwóch lat, a w ostatnim kwartale odnotowała rekord przychodów we wspomnianym Grand Theft Auto Online.

Take-Two Interactive ma powody do zadowolenia. Nie tylko dzięki GTA Online

Co więcej – GTA Online nie znajduje się na pierwszym miejscu wśród tytułów, generujących dla Take-Two Interactive największe przychody z mikropłatności (stanowiących aktualnie jedną trzecią całego przychodu firmy). W ostatnim kwartale sieciowy tryb gangsterskiej gry akcji przegrał z najnowszą odsłoną koszykarskiej serii: NBA 2K20.

NBA 2K20 to jeden z trzech tytułów, które najbardziej pozytywnie wpłynęły na wyniki finansowe Take-Two Interactive w ostatnim czasie. Pozostałe dwa to Borderlands 3 i The Outer Worlds. Wciąż też doskonale sprzedaje się Red Dead Redemption 2. Wirtualny western zbliża się do pułapu 30 milionów egzemplarzy w rękach graczy.

