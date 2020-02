Być może już wkrótce zobaczymy zapowiedź gry GTA 6 i ta odsłona na pewno będzie inna. Projektem nie pokieruje bowiem Dan Houser – założyciel Rockstar Games zdecydował się na opuszczenie zespołu po 22 latach współpracy.

Dan Houser napisał wszystkie odsłony serii Grand Theft Auto od (wydanego w 1999 roku) dodatku London 1969 do „jedynki”, po (megahit z 2013 roku, czyli) GTA 5. W portfolio współzałożyciela studia Rockstar Games znajdują się też takie tytuły jak L.A. Noire, Red Dead Redemption i Red Dead Redemption 2, Bully czy Max Payne 3.

Houser od kilku miesięcy nie jest aktywnym pracownikiem Rockstar Games i 11 marca 2020 roku oficjalnie zrezygnuje ze swojej posady. Na razie nie podzielił się planami na dalszy ciąg swojej kariery, ale wierzymy, że powróci i da nam jeszcze wiele okazji do dobrej rozrywki.

Decyzję o opuszczeniu swojego zespołu podjął także Rod Fergusson, który stworzył i przez 15 lat rozwijał markę Gears of War – najpierw pod skrzydłami Epic Games, a od 2014 roku na czele zespołu The Coalition. To on czuwał również nad najnowszą odsłoną, czyli Gears 5 oraz strategicznym projektem pobocznym Gears Tactics, który ujrzy światło dzienne pod koniec kwietnia.

W przeciwieństwie do Housera, Fergusson zdecydował się na natychmiastowe opuszczenie studia i zdradził też, co będzie robić dalej. Otóż zasili szeregi ekipy Blizzard, aby stanąć na czele zespołu rozwijającego markę Diablo. To od jego decyzji może zależeć to, jak ostatecznie będzie wyglądać (wyczekiwana) czwarta odsłona tej serii.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ

