Twój e-PIT wystartował w 2019 roku i od razu zyskał olbrzymią popularność. W inauguracyjnym roku z takiej opcji rozliczenia skorzystało aż 8,8 miliona osób. W ostatnich miesiącach trwały prace nad udoskonaleniem systemu, a o ich efektach możemy się przekonać już dziś.

15 lutego 2020 roku ponownie uruchomiona została usługa Twój e-PIT. Oznacza to, że podatnicy mogą już składać elektroniczne zeznania podatkowe za rok 2019.

Już nie tylko PIT-37 i PIT-38. Od 2020 roku tak samo rozliczymy PIT-28 i PIT-36

W tamtym roku mogliśmy złożyć jedynie formularze PIT-37 i PIT-38. Od 2020 roku natomiast usługa Twój e-PIT oferuje również możliwość złożenia zeznania podatkowego PIT-28 (dla osób rozliczających przychody z umów takich jak najem czy dzierżawa) i PIT-36 (dla osób rozliczających między innymi emerytury i renty z zagranicy).

Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że PIT-28 i PIT-36 nie zostanie automatycznie zaakceptowany – nawet w elektronicznej formie trzeba osobiście potwierdzić złożenie tych zeznań. Zwracamy na to uwagę, bo to właśnie fakt, że całość odbywa się automatycznie, jest jednym z powodów tak dużej popularności usługi Twój e-PIT.

Fakty są bowiem takie, że jeśli nie przysługują nam żadne ulgi i nie musimy niczego dopłacać, to tak naprawdę nie musimy robić nic, bo wszystko zadzieje się samo. Oczywiście należy zalogować się i upewnić, że wszystkie dane się zgadzają.

Automatyczne ulgi, czyli dodatkowe możliwości w usłudze Twój e-PIT na rok 2020

Oprócz dwóch nowych formularzy, usługa Twój e-PIT w 2020 roku została również wzbogacona o istotną funkcję dla rodziców. To automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci urodzonych w 2019 roku oraz dzieci na studiach.

Automatycznie naliczana będzie również ulga dla osób poniżej 26. roku życia, redukująca podatek dochodowy do 0%. Jeśli zaliczacie się do tej grupy pracowników i nie złożyliście stosownego wniosku (a więc pracodawca nadal pobierał zaliczkę), to zostanie ona dopisana do zwrotu.

Skoro już jesteśmy przy tym temacie, to warto wspomnieć również o tym, że w usłudze Twój e-PIT pojawi się informacja o statusie zwrotu nadpłaty na konto podatnika. Jeśli zaś w rozliczeniu wyjdzie wam dopłata, to pamiętajcie, aby wpłacić określoną kwotę na indywidualny mikrorachunek – zobaczcie, jak sprawdzić numer konta w urzędzie skarbowym.

Jak i do kiedy rozliczyć PIT za rok 2019 przez Internet?

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, należy udać się na stronę epit.podatki.gov.pl, a następnie potwierdzić tożsamość profilem zaufanym lub podać PESEL, datę urodzenia i dwie kwoty w celu weryfikacji. Jeśli potrzebujecie dodatkowych wskazówek, zajrzyjcie do naszego poradnika: jak rozliczyć PIT przez Internet.

Przypomnijmy, że termin składania PIT-ów za rok 2019 mija 30 kwietnia 2020 roku (oprócz PIT-28 – w tym przypadku ostateczny termin to 2 marca).

