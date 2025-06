Nowe życie dzieł sztuki. Pomoże sztuczna inteligencja

Student inżynierii mechanicznej z MIT opracował technikę, która może znacznie uprościć renowację uszkodzonych dzieł sztuki. Nowa metoda skraca cały proces z miesięcy do zaledwie kilku godzin i jest całkowicie bezinwazyjna dla zabytków.

Odnawianie zabytkowych dzieł sztuki to proces wymagający ogromnej precyzji, czasu i specjalistycznej wiedzy. Ze względu na wysokie koszty i długotrwały charakter tradycyjnych metod wiele obrazów przez lata zalegało w muzealnych magazynach, czekając na swoją kolej. Wkrótce może się to jednak zmienić.

Przełomową technikę opracował student inżynierii mechanicznej z Massachusetts Institute of Technology, Alex Kachkine. Jego innowacyjne podejście może całkowicie odmienić sposób, w jaki konserwujemy i przywracamy świetność historycznym dziełom.

Sztuczna inteligencja pomaga w rekonstrukcji obrazów

Proces opracowany przez Alexa Kachkine’a rozpoczyna się od tradycyjnego oczyszczenia dzieła – usuwane są stare warstwy werniksu oraz ślady wcześniejszych prób konserwacji. Dzięki temu możliwe jest pełne uwidocznienie faktycznego stanu obrazu i zakresu zniszczeń.

Następnie dzieło zostaje zeskanowane w bardzo wysokiej rozdzielczości. Skany rejestrują każdy szczegół powierzchni – pęknięcia, ubytki farby, przetarcia i wyblakłe fragmenty.

Na podstawie skanu algorytmy sztucznej inteligencji tworzą wirtualną rekonstrukcję obrazu, przybliżoną do tego, jak mógł wyglądać tuż po namalowaniu. Nie jest to przypadkowa wizja – AI uczy się na podstawie ogromnych zbiorów danych, obejmujących dzieła sztuki, palety kolorystyczne i style malarskie, by jak najwierniej oddać intencje oryginalnego twórcy.

Kluczową częścią procesu jest przekształcenie cyfrowej wersji w formę fizyczną. Specjalistyczne oprogramowanie precyzyjnie wyznacza każde uszkodzone miejsce i dobiera odpowiedni kolor dla każdego punktu. Na tej podstawie drukowana jest dwuwarstwowa maska na ultracienkiej, przezroczystej folii z użyciem wysokiej jakości drukarek atramentowych.

Pierwsza warstwa zawiera informacje kolorystyczne, a druga – nadruk bieli, który umożliwia wierne odwzorowanie barw. To kluczowe, ponieważ odpowiednie połączenie pigmentów kolorowych z białym podkładem pozwala uzyskać pełne spektrum tonów obecnych w oryginalnym dziele.

Gotowa maska jest następnie ręcznie dopasowywana i nakładana na powierzchnię obrazu. Do jej przyklejenia używa się cienkiej warstwy werniksu, który w każdej chwili można bezpiecznie usunąć. Dzięki temu cały zabieg jest całkowicie odwracalny, a oryginalna powierzchnia pozostaje nietknięta.

Nowa szansa dla dzieł sztuki

Według szacunków Kachkine’a nowa technika jest ponad 60 razy szybsza od manualnych metod. Może to otworzyć dostęp do ogromnych zbiorów muzealnych – nawet 70% kolekcji pozostaje w magazynach ze względu na koszty i czasochłonność klasycznej konserwacji.

Oprócz szybkości i precyzji metoda zapewnia pełną przejrzystość działań. Każda maska jest archiwizowana cyfrowo, co umożliwia przyszłym konserwatorom dokładne prześledzenie, co i w jaki sposób zostało odtworzone. Taki poziom dokumentacji i odwracalności stanowi ważny krok w kierunku nowoczesnych standardów konserwacji dzieł sztuki.

Podczas demonstracji metody na silnie uszkodzonym obrazie olejnym z XV wieku technologia wykazała imponującą precyzję. Algorytmy zidentyfikowały ponad 5 600 obszarów wymagających naprawy i przypisały im ponad 57 000 indywidualnych odcieni. Cały proces – od skanowania po finalną aplikację – zajął zaledwie trzy i pół godziny, co w warunkach tradycyjnej renowacji mogłoby trwać wiele miesięcy.

Nowa metoda ma ograniczenia

Mimo potencjału, technologia ta nie jest pozbawiona ograniczeń. Najlepiej sprawdza się w przypadku płaskich powierzchni i może być trudna do zastosowania na dziełach o silnej fakturze lub reliefie. Eksperci podkreślają też, że każda forma rekonstrukcji – cyfrowa czy manualna – powinna być prowadzona przez specjalistów, którzy rozumieją kontekst historyczny i artystyczny danego dzieła, by zachować jego autentyczność.

foto na wejście: Adobe Stock