Smartfony Samsung pokazał wzmacnianego smartfona z obudową spełniającą założenia normy IP69 i wsparciem mPOS 2020-01-09 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Samsung Galaxy XCover Pro to smartfon, który powinien z powodzeniem przetrwać w warunkach, w których nie poradziłaby sobie większość wykorzystywanych przez nas tego typu urządzeń. Mimo tego nie odstrasza wyglądem.

Galaxy XCover Pro jest wzmacniany zgodnie z założeniami normy IP69, a mimo to ma wymienną baterię

Sprzęt skrywający się pod kategorią „wzmacniane/pancerne smartfony” nie jest szalenie popularny, bardzo często nie wygląda szczególnie atrakcyjnie. Producenci skupiają się na jak największej wytrzymałości i nie przykładają zbyt wielkiej uwagi do designu. Samsung stara się z tego wyłamywać, w składzie serii Galaxy XCover znajdziemy modele wprawdzie bardziej wzmacniane niż pancerne, ale wyglądające dość, nazwijmy to, schludnie. Tak samo jest w przypadku Galaxy XCover Pro.

Obyło się tu bez głośnej premiery, model ten został przedstawiony przez fiński oddział producenta. To właśnie z tego źródła dowiedzieliśmy się, iż zastosowano tu 6.3-calowy ekran Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) o proporcjach 20:9, odchudzonych ramkach i z wcięciem na frontowy aparat. Co w tym przypadku najważniejsze, zestawiono go z obudową zabezpieczoną zgodnie z założeniami normy IP69 (względem normy IP68 zapewnia dodatkowo ochronę przed wodą pod ciśnieniem) i standardu MIL-STD-810G. Brzmi to imponująco, ponieważ to samo źródło mówi o zastosowaniu tu wymiennej baterii 4050 mAh.

To biznesowy i solidnie wyposażony smartfon

Poza zwiększoną wytrzymałością, Galaxy XCover Pro ma też kilka ciekawych funkcji. Między innymi wsparcie mPOS, dzięki czemu będzie można wykorzystać smartfona w roli terminala płatniczego. Prócz standardowych przycisków fizycznych producent dodał dwa dodatkowe, programowalne. Warto też nadmienić, że ekran będzie można obsługiwać także w rękawiczkach lub mokrymi dłońmi.

Parametry techniczne nie rzucają na kolana, ale są jak najbardziej solidne. Galaxy XCover Pro został wyposażony w system Android 9.0 Pie, a także ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611, 4 GB RAM, 64 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej oraz aparat główny 25 Mpix + 8 Mpix i aparat przedni 13 Mpix. Wszystko przy wadze 217 g.

Sprzedaż Galaxy XCover Pro ruszy jeszcze w styczniu

Galaxy XCover Pro ma kosztować 499 euro. Jednym z pierwszych państw, w których ma być dostępny jest właśnie Finlandia. Sprzedaż powinna rozpocząć się tam pod koniec stycznia.

Poprzednie modele z tej serii trafiały również na polski rynek. Można mieć zatem nadzieję, że pojawi się u nas również Galaxy XCover Pro.

Źródło: epressi

