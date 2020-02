Nie jest tajemnicą, że współpraca pomiędzy firmami Samsung i Microsoft została nawiązana już jakiś czas temu. Wygląda jednak na to, że będzie się zacieśniać i w kolejnych miesiącach pojawią się tego efekty.

Mobilna wersja Forza Street z czasową wyłącznością dla Galaxy Store

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy (przynajmniej tych, które nie zaliczają się do szczególnie wiekowych) na starcie otrzymują kilka preistalowanych aplikacji rozwijanych przez Microsoft. Podczas prezentacji Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra dano do zrozumienia, że Samsung i Microsoft będą współpracować także przy wciąż zyskujących na popularności grach mobilnych.

Pierwszy efekt to mobilna wersja gry Forza Street, a w zasadzie jej czasowa wyłącznością dla Galaxy Store. Dokładna data premiery gry na Google Android nie jest jeszcze znana (pierwotne plany zakładały końcówkę 2019 roku), ale w pierwszej kolejności możliwość zabawy otrzymać mają właśnie posiadacze smartfonów Samsung Galaxy.

Reklamowanie serii Galaxy S20 najlepszym rozwiązaniem do mobilnych wyścigów nikogo już dziwić nie powinno. Największe plusy nowych smartfonów to w końcu nie tylko bardzo wysoka wydajność (ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 990 i od 8 GB do nawet 16 GB RAM), ale też duże wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Samsung i Microsoft zacieśniają współpracę na szerszym polu

Możliwe, że nie będzie to pierwszy tego typu przypadek. Ciekawsze są jednak sugestie, iż Samsung będzie miał coś do powiedzenia w kontekście usługi xCloud, która w tym roku powinna wyjść z cienia i ma spore szanse na uczynienie mobilnego grania znacznie ciekawszym.

Pierwszą myślą wydaje się scenariusz, wedle którego usługa byłaby w pierwszej kolejności dostępna na smartfonach koreańskiego producenta. Można jednak zastanawiać się, czy Microsoft pozwoli sobie na tak odważny krok i już na starcie denerwowanie tych, którzy korzystają z innych smartfonów, a będą zainteresowani xCloud?

