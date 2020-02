Efektowna stylistyka, a przy tym dobra funkcjonalność i efektywna wentylacja. Astrum AT6V to jedna z tych obudów, która na pewno zainteresuje graczy i entuzjastów.

Ostatnio sporo piszemy o nowych obudowach SilentiumPC – warto tutaj wymieć modele Signum SG7V, Armis AR6 czy Regnum RG6V. Polska firma nie zamierza jednak zwalniać tempa i zaprezentowała kolejną propozycję dla graczy. Tym razem mamy jednak do czynienia z wyjątkowo interesującą konstrukcją.

SilentiumPC Astrum AT6V zaskakuje odważnym wzornictwem

Mowa o modelach SilentiumPC Astrum AT6V TG i Astrum AT6V Evo TG ARGB, które powinny przyciągnąć klientów nowoczesną stylistyką. Uwagę zwraca zdejmowany front Astrum Mesh oraz gładkie wykończenie powłoki lakierniczej. Z boku znalazł się panel z hartowanego szkła, który pozwala wyeksponować zainstalowane wewnątrz podzespoły.

W drugim przypadku zastosowano również programowalne podświetlenie wentylatorów i... krawędzi bocznego panelu ze szkła hartowanego. Producent dodaje w zestawie kontroler Aurora Sync Evo PWM ARGB, a do sterowania efektami świetlnymi można wykorzystać wydzielony przycisk z przodu obudowy lub oprogramowanie płyty głównej z 3-pinowym złączem ARGB.

Ciekawostką jest również zestaw złączy na panelu I/O. Do dyspozycji oddano nie tylko wejście/wyjście audio i dwa porty USB 3.0, ale też nowoczesne gniazdo USB 3.1 typ C. To pierwsza obudowa SPC z takim złączem.

Obudowa Astrum AT6V korzysta z nowej konstrukcji

Obudowa korzysta ze szkieletu Natissis, który wcześniej był stosowany w modelach Armis AR6 i Regnum RG6. To konstrukcja nastawiona na zapewnienie dobrej funkcjonalności i optymalnego przepływu powietrza.

W środku bez problemu zmieści się wydajny komputer do grania. Producent przewidział miejsce na płytę główną w formacie ATX lub nawet E-ATX, topowe karty graficzne (do 360 mm), a do tego cztery dyski – za tacką na płytę można zamocować nośniki 2,5 cala, a w tzw. piwnicy dwa 2,5 lub 3,5 cala (są one mocowane na gumowych podkładkach tłumiących drgania).

Jeżeli chodzi o wentylację, Astrum AT6V pozwala na montaż coolerów CPU o wysokości do 162 mm i maksymalnie ośmiu wentylatorów. Nie będzie też problemów z instalacją wydajnych zestawów chłodzenia AiO. Jest też pełny zestaw filtrów przeciwkurzowych: z przodu, na spodzie obudowy i na górze.

Standardowe wyposażenie obejmuje cztery wentylatory w rozmiarze 120 mm – w Astrum AT6V TG są to zwykłe modele Sigma HP 120 mm, a w AT6V Evo TG ARGB zastosowano podświetlane Stella HP ARGB CF 120 mm. Trzy śmigiełka zainstalowano z przodu, a jedno z tyłu.

Czym różni się obudowa SilentiumPC Astrum AT6V TG od AT6V Evo TG ARGB?

Model SilentiumPC Astrum AT6V TG SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB Typ Midi Tower Midi Tower Panel I/O » 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C

» 2x audio

» przycisk power

» przycisk reset

» przycisk LED » 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C

» 2x audio

» przycisk power

» przycisk reset

» przycisk LED Obsługiwane płyty główne » mini-ITX

» mATX

» ATX

» E-ATX » mini-ITX

» mATX

» ATX

» E-ATX Zatoki zewnętrzne brak brak Zatoki wewnętrzne » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca dla kart rozszerzeń 7x 360 mm 7x 360 mm Miejsce na zasilacz 175 mm (275 mm bez dysków) 175 mm (275 mm bez dysków) Miejsce na chłodzenie CPU 162 mm 162 mm Miejsca na wentylatory » przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» góra: 2x 120/140 mm

» tył: 1x 120 mm

» osłona na zasilacz: 2x 120 mm » przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» góra: 2x 120/140 mm

» tył: 1x 120 mm

» osłona na zasilacz: 2x 120 mm Zainstalowane wentylatory » przód: 3x Sigma HP 120 mm

» tył: 1x Sigma HP 120 mm » przód: 3x Stella HP ARGB CF 120 mm

» tył: 1x Stella HP ARGB CF 120 mm Dodatkowe » panel boczny z hartowanego szkła

» filtry przeciwkurzowe z przodu, na górze i pod zasilaczem

» kontroler PWM, » panel boczny z hartowanego z krawędziowym podświetleniem

» filtry przeciwkurzowe z przodu, na górze i pod zasilaczem

» kontroler Aurora Sync Evo PWM ARGB, Wymiary 470 x 221 x 443 mm 470 x 221 x 443 mm Waga 6,08 kg 6,20 kg Cena 299 złotych 389 złotych

Czy nowe modele mają szansę odnieść sukces? Osoby szukające efektownej, funkcjonalnej i przewiewnej obudowy na pewno będą zainteresowane. Ceny też nie są specjalnie wygórowane - Astrum AT6V TG został wyceniony na 299 złotych, a Astrum AT6V Evo TG ARGB na 389 złotych.

Źródło: SilentiumPC

