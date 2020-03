Smartfony Smartfony Huawei w nowych cenach na Dzień Kobiet z dnia 2020-03-03

Już w tym tygodniu jedno z najważniejszych świąt. Dla wielu osób to nie Walentynki, ale Dzień Kobiet stanowi najlepszą okazję do podarowania czegoś bliskiej swojemu sercu kobiecie. Jeśli ma być to smartfon, przydadzą się promocje. O jedną pokusił się Huawei.

Chiński producent zdecydował się obniżyć ceny smartfonów Huawei P30 Pro i Huawei P30 oraz Huawei Y6s. Jak widać, pomyślał zatem o osobach szukających zarówno topowego, jak i budżetowego modelu. Przygotowana promocja potrwa do 15 marca lub do wyczerpania zapasów. Smartfonów objętych promocyjnymi cenami należy szukać w salonie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, w oficjalnym sklepie internetowym Huawei oraz w popularnych sklepach z elektroniką, między innymi Komputronik, Media Expert, Media Markt, i RTV Euro AGD. Promocja na Huawei P30 Pro i Huawei P30 Huawei P30 Pro w wersji 256 GB można kupić w cenie 2 999 złotych (zamiast 3 299 złotych), a Huawei P30 za 2 099 złotych (zamiast 2 299 złotych). To wciąż flagowe smartfony z serii Huawei P, na premierę Huawei P40 jeszcze czekamy. Jedną z ich najmocniejszych stron są rozbudowane możliwości fotograficzne, ale wiele dobrego powiedzieć można również o ekranach wykonanych w technologii OLED oraz o wydajności, nad którą czuwa mocny procesor Kirin 980. Obydwa modele są zabezpieczone przed szkodliwym działaniem wody, Huawei P30 Pro zgodnie z normą IP68, a Huawei P30 zgodnie z normą IP53. Więcej informacji możecie znaleźć w naszej recencji. Promocja na Huawei Y6s W przypadku Huawei Y6s można natomiast oczekiwać ceny 649 złotych, czyli o 100 złotych mniej niż standardowo. Na co liczyć po jej wydaniu? Wedle producenta na smartfona z powodzeniem radzącego sobie z prostymi, codziennymi zadaniami. Huawei Y6s pracuje pod kontrolą systemu Android 9 z EMUI 9.1 (z dostępem do usług Google), oferuje ekran o rozdzielczości HD+, procesor MediaTek MT6765, 3 GB RAM i 32 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Źródło: Huawei Warto zobaczyć również: Huawei P40 Lite już w Polsce. Miał być hit, ale w tej cenie może wiele nie zwojować

