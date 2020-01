Gadżety Tak wygląda nowy smartwatch Xiaomi - z okrągłym wyświetlaczem 2020-01-02 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Drugi smartwatch Xiaomi: Watch Color będzie miał okrągły wyświetlacz. Co jeszcze wiemy na temat tego gadżetu zaraz przed jego rynkowym debiutem?

Niedawno odbyła się premiera pierwszego smartwatcha Xiaomi: Mi Watch, wyglądem przypominającego „króla gadżetów ubieralnych”, a więc Apple Watcha. Już 3 stycznia na rynku pojawi się drugi smartwatch tego chińskiego producenta – Xiaomi Watch Color – kierowany do zwolenników okrągłej tarczy.

Smartwatch Xiaomi Watch Color wygląda świetnie. A co potrafi?

Konkretnie smartwatch Xiaomi Watch Color zostanie wyposażony w (pokryty szkłem Gorilla Glass 3. generacji) 1,39-calowy ekranik, na którym obraz wyświetlany będzie w rozdzielczości 454 x 454 piksele. Pod nim znajdzie się miejsce między innymi na pulsometr, barometr, moduł Bluetooth 5.0 i akumulator, który po naładowaniu do pełna, pozwoli cieszyć się funkcjonalnością zegarka przez jakieś 2 tygodnie.

Funkcjonalność ta nie będzie jednak wyjątkowo imponująca – mówimy o zestawie aplikacji i opcji podobnym do tego oferowanego przez opaskę Mi Band 4. Smartwatch sprawdzi się więc na co dzień i podczas treningu, ale nie zaskoczy zaawansowanymi rozwiązaniami. Dobra wiadomość jest za to taka, że cena Xiaomi Watch Color została ustalona na 799 juanów, czyli około 440 złotych (przy prostym przeliczeniu).

Prawie jak Mi Band 4 i prawie jak Amazfit GTR, ale tylko „prawie”

Choć Xiaomi Watch Color może przypominać wywodzącego się z tej samej dużej rodziny smartwatcha Amazfit GTR, to jego producentem nie jest jednak Huami. Za tworzenie zegarka odpowiada mianowicie Shanghai Suo Prime Technology – inna firma działająca pod skrzydłami dynamicznie rosnącego giganta na „X”. Tak czy inaczej nie należy dopatrywać się wojenki pomiędzy tymi dwiema.

Podobnie jak w przypadku zegarka Mi Watch, nowy model powstał z myślą o rynku chińskim. Nie jest jednak wykluczone, że ostatecznie smartwatche dołączą do opaski Mi Band i staną się produktami globalnymi. Liczycie na to, że tak właśnie się stanie czy jednak nie jesteście zainteresowani?

Źródło: GizmoChina, Sina

Zobacz również inne newsy o smartwatch: